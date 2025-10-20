El PP exige que la ministra Aagesen ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado por los cortes de agua en la Región de Murcia Los populares registran 40 preguntas de control al Gobierno central por este asunto «para conocer de verdad cuáles son los motivos por los que se ha dado esta situación»

LA VERDAD Lunes, 20 de octubre 2025, 12:46

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular solicitaron este lunes con carácter urgente la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que «dé explicaciones alguien de una vez de por todas y de una forma seria» sobre la filtración de barro en el canal de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) durante la dana 'Alice' y los cortes de agua en los municipios a los que da servicio, informó el senador del PP Francisco Bernabé.

Además, los populares han presentado 40 preguntas de control al Gobierno «para conocer de verdad cuáles son los motivos por los que se ha dado esta situación, cuando va a terminar y si se piensa asumir algún tipo de responsabilidad por parte del Ejecutivo central».

Bernabé señaló en una rueda de prensa que confían en que «lo que tenga que decirnos la ministra sea algo más serio y menos pueril que lo que hemos tenido que escuchar de la portavoz del PSRM, Carmina Fernández, achacando que este problema viene derivado de una falta de ordenación territorial». El senador apuntó que esto «no para desbordamientos, los paran las obras en esos cauces de las ramblas que se lleva negando a hacer el Ejecutivo de España en los últimos siete años».

El senador, que calificó la situación que viven los municipios afectados de «insostenible» y de «impropia de una nación europea en pleno siglo XXI», planteó que «habrá que preguntar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a la ministra o a Pedro Sánchez porqué no se están ejecutando esas obras de encauzamiento de ramblas, de construcción de diques y de presas de laminación que están contempladas en el plan vertido cero que dejó aprobado el Gobierno del PP en 2018 y que no se han ejecutado pese a la necesidad evidente de que se acometan». «En tanto en cuanto no se produzca esto, va a seguir lloviendo potencialmente y por desgracia vamos a seguir sufriendo esta dramática consecuencia», concluyó.