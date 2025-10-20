La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miriam Guardiola, Francisco Bernabé y Antonia López, este lunes, en la sede del PP regional. PPRM

El PP exige que la ministra Aagesen ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado por los cortes de agua en la Región de Murcia

Los populares registran 40 preguntas de control al Gobierno central por este asunto «para conocer de verdad cuáles son los motivos por los que se ha dado esta situación»

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:46

Comenta

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular solicitaron este lunes con carácter urgente la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que «dé explicaciones alguien de una vez de por todas y de una forma seria» sobre la filtración de barro en el canal de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) durante la dana 'Alice' y los cortes de agua en los municipios a los que da servicio, informó el senador del PP Francisco Bernabé.

Además, los populares han presentado 40 preguntas de control al Gobierno «para conocer de verdad cuáles son los motivos por los que se ha dado esta situación, cuando va a terminar y si se piensa asumir algún tipo de responsabilidad por parte del Ejecutivo central».

Bernabé señaló en una rueda de prensa que confían en que «lo que tenga que decirnos la ministra sea algo más serio y menos pueril que lo que hemos tenido que escuchar de la portavoz del PSRM, Carmina Fernández, achacando que este problema viene derivado de una falta de ordenación territorial». El senador apuntó que esto «no para desbordamientos, los paran las obras en esos cauces de las ramblas que se lleva negando a hacer el Ejecutivo de España en los últimos siete años».

El senador, que calificó la situación que viven los municipios afectados de «insostenible» y de «impropia de una nación europea en pleno siglo XXI», planteó que «habrá que preguntar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a la ministra o a Pedro Sánchez porqué no se están ejecutando esas obras de encauzamiento de ramblas, de construcción de diques y de presas de laminación que están contempladas en el plan vertido cero que dejó aprobado el Gobierno del PP en 2018 y que no se han ejecutado pese a la necesidad evidente de que se acometan». «En tanto en cuanto no se produzca esto, va a seguir lloviendo potencialmente y por desgracia vamos a seguir sufriendo esta dramática consecuencia», concluyó.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  5. 5

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP exige que la ministra Aagesen ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado por los cortes de agua en la Región de Murcia

El PP exige que la ministra Aagesen ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado por los cortes de agua en la Región de Murcia