El PP exige al Gobierno medidas «urgentes» para los damnificados por el granizo

El senador del PP de la Región de Murcia Antonio Luengo exige al Gobierno de España una batería de medidas para ayudar a los agricultores damnificados por las tormentas de granizo en la Región. En el transcurso de una rueda de prensa en Jumilla junto a la diputada nacional popular Violante Tomás y la alcaldesa del municipio, Seve González, Luengo recordó que el PP presentó hace unos días en el Senado una moción para instar al Gobierno de España a habilitar «ayudas directas para los damnificados». También «mecanismos laborales y fiscales, porque no se trata solamente de la cosecha que se ha perdido, sino también los daños que se han producido, sobre todo en el arbolado».

Asimismo, la iniciativa solicita «una modificación del seguro agrario que recoja las singularidades de los agricultores, porque puede haber seguros que no recoge las necesidades que tienen, o no les cubre gran parte de los daños que sufren y tienen unos precios muy elevados», además de «bonificaciones en impuestos y cargas sociales». El senador remarcó que «también hemos pedido que todos esos agricultores que sí se vieron beneficiados del seguro agrario, que no sean penalizados en la contratación para la próxima campaña, porque se trata de una situación excepcional». Y, por último, «la habilitación de ayudas de mínimos», tal como han pedido en Fecoam.

