El PP enmendará la moción de Vox sobre el cierre de centros de menores

Vox volvió a pedir este lunes «el cierre de todos» los centros en los que se acogen a menores no acompañados, en una iniciativa que llevará su grupo político a la Asamblea Regional en el Pleno que se celebrará el miércoles. El líder del partido en la Comunidad, el diputado José Ángel Antelo, indicó que pedirán la clausura de estas instalaciones porque «porque es una competencia autonómica y porque ya hemos demostrado que se puede hacer», en referencia al traslado de los niños acogidos en el edificio de la pedanía murciana de Santa Cruz, que fueron realojados en otras casas de acogida y en el albergue de El Valle. Antelo indicó que «nos fuimos del Gobierno regional porque el Partido Popular aceptó el reparto de inmigrantes ilegales impuesto por Pedro Sánchez».

Según pudo saber LA VERDAD, ante esta iniciativa de la formación de Santiago Abascal, el PP presentará una enmienda a la totalidad a dicha moción, en la que insta al Gobierno central a la reagrupación familiar con sus familias, activar a través del Ministerio de Exteriores la colaboración con los estados de origen, determinar la edad de los niños que lleguen a la Región en menos de 48 horas, y que se garantice la financiación ante la situación de saturación que padecen las comunidades autónomas para prestar la debida atención a los menores.