El vicesecretario de Organización del PP regional, Joaquín Segado.

El vicesecretario de Organización del PP regional, Joaquín Segado. PPRM

El PP denuncia que «el PSOE ha pagado 160.000 euros de dinero público a un pseudomedio»

El vicesecretario de Organización, Joaquín Segado, afirma que Francisco Lucas avaló durante su etapa como portavoz parlamentario «el pago de 60.000 euros»; el PSOE acusa a los populares de armar «un montaje» para «tapar sus casos de corrupción»

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:10

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, denunció este jueves que «el PSOE ha pagado con dinero público ... más de 160.000 euros a la empresa que sostiene al pseudomedio que ataca al Partido Popular, Las NoticiasRM».

