El PP denuncia que «el PSOE ha pagado 160.000 euros de dinero público a un pseudomedio»

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, denunció este jueves que «el PSOE ha pagado con dinero público ... más de 160.000 euros a la empresa que sostiene al pseudomedio que ataca al Partido Popular, Las NoticiasRM».

Segado recordó que un informe de la Guardia Civil «descubrió el nombre de la empresa y de las personas que están detrás de este seudomedio, que se dedica a atacar sistemáticamente al PP y al Gobierno regional». El dirigente del PP regional explicó que «la empresa Sistemas Informáticos Carthago -responsable de Las NoticiasRM- ha cobrado dinero pagado por el PSOE de la Región de Murcia, dinero público a través de la subvención del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional».

Al respecto, apuntó que «del dinero público que el Partido Socialista recibe en la Asamblea Regional para desarrollar su actividad parlamentaria, más de 160.000 euros los ha destinado a pagar a la empresa que tiene un pseudomedio para atacar al PP».

Para Segado, es «tremendamente grave» que el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, «haya avalado y certificado con su firma los pagos y las justificaciones de esos pagos, al menos durante su etapa como portavoz parlamentario, es decir, desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023. A ese periodo, en el que el máximo responsable de los gastos del grupo parlamentario es su portavoz, corresponden pagos de unos 60.000 euros».

El PP denuncia que Francisco Lucas «estaría en el centro de una trama de uso indebido de dinero público para atacar al PP desde un periódico fantasma». Segado también apuntó que «no podemos olvidar que Jesús Cobos, que aparece como el creador de este pseudomedio, es militante del PSOE, ha formado parte de la dirección del partido. Y es la misma persona que lleva desde hace años ejerciendo el papel de fontanero, ya que en los últimos tres años ha registrado 250 solicitudes de información en el portal de la Transparencia del Gobierno de la Región».

El portavoz del PP en la Asamblea insta a los socialistas a que «salgan a dar la cara, dejen de presionar y amenazar a la prensa con denuncias inconsistentes y que el señor Lucas asuma sus responsabilidades y devuelvan todo el dinero que le ha transferido al fontanero Cobos».

PSOE: «Pretenden desviar la atención del caso Novo Carthago»

Por su parte, la secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, contestó a Segado que «no vamos a seguir hablando de un montaje que se ha inventado el PP para tapar sus innumerables casos de corrupación». En su opinión, las acusaciones de los populares pretenden «desviar la atención porque ha comenzado el juicio del caso Novo Carthago, una de las mayores tramas de corrupción del PP regional».

María Jesús López recordó que «dos de los tres presidentes del PP que ha tenido la Comunidad en estas tres décadas ya están manchados por la corrupción. Pedro Antonio Sánchez está condenado a tres años de prisión y a 17 de inhabilitación, y la Fiscalía pide más de 11 años de cárcel para Ramón Luis Valcárcel».