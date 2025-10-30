El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda

El Ejecutivo del Partido Popular contiene el aliento ante la votación de mañana, viernes, en la Asamblea, que tiene que decidir si convalida o no ... el decreto de vivienda asequible aprobado por el Gobierno regional.

El Pleno de la Cámara tiene en su mano ratificar el texto, el cual se encuentra en vigor desde su publicación en el BORM el pasado 4 de octubre. Esto ocurrirá si obtiene más votos afirmativos que negativos en la votación de mañana. En caso contrario, el decreto-ley quedará derogado.

Como el PP no tiene mayoría absoluta, necesita el voto a favor o la abstención de otro grupo parlamentario, algo que por ahora no tiene asegurado. Los populares se han dirigido al partido Vox, con el que las relaciones no están en su mejor momento después de su alianza con el PSOE para poner los plenos de control al Ejecutivo los jueves, día en que se celebra la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Por las palabras pronunciadas el pasado lunes por su líder, José Ángel Antelo, no parece que el partido de Abascal esté entusiasmado ante la propuesta del Ejecutivo. Antelo dijo que el decreto «no soluciona ningún problema», pues no sirve «para poner vivienda en el mercado y bajar los precios». Apuesta Vox por una mayor liberalización del suelo y que «las zonas de equipamiento y dotaciones no usadas sirvan para construir viviendas».

De estas declaraciones se desprende que Vox no está por la labor de respaldar el decreto tal y como está redactado. Ante esta situación, el partido tiene dos opciones: rechazarlo y presentar su propia proposición de ley con las medidas que considere que debe contemplar, o convalidarlo y pedir que se tramite como proyecto de ley, para poder introducir cambios mediante enmiendas.

Esta segunda vía fue la elegida el pasado julio con el decreto de simplificación administrativa, aunque no sirvió de mucho al partido de Abascal. Vox no logró apoyos para ninguna enmienda, por lo que el texto original del Consejo de Gobierno se mantuvo sin modificaciones. Antelo comparece hoy para dar más detalles de la postura de su grupo.

Tres condiciones del PSOE

Por otro lado, el Ejecutivo tiene una oferta del PSOE. El diputado socialista Miguel Ortega afirmó ayer que su grupo votaría a favor si se aceptan tres condiciones: «que el suelo público que se done sea siempre público; que un 30%, como mínimo, de la vivienda asequible se destine a alquiler y que se dupliquen los fondos del Aval Joven». Antonio Landáburu, del PP, respondió que «al PSOE le molesta que López Miras solucione un problema creado por Sánchez». Podemos desvelará hoy su voto, pero hasta el momento se ha mostrado crítico con el texto.