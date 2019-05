Posibilidad de chubascos y temperaturas apacibles en el fin de semana del Warm Up Varias asistentes al Warm Up 2018 disfrutan de un día con buen tiempo. / Nacho García / AGM La lluvia puede hacer acto de presencia en la tarde del viernes, aunque de forma ligera. Los termómetros mostrarán un leve descenso LA VERDAD Murcia Jueves, 2 mayo 2019, 19:04

La Región de Murcia vivirá un primer fin de semana de mayo con temperaturas en ligero descenso y la posibilidad de que la lluvia haga acto de presencia. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes, 3 de mayo, habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la mañana. La nubosidad irá evolucionando a lo largo del día y se registrarán posibles chubascos aislados y ocasionales por la tarde, localmente acompañados de tormentas. No se descarta que al final del día alcancen zonas bajas de la Región, donde quedarán los cielos nubosos. Las temperaturas continuarán sin cambios, salvo las mínimas del Noroeste y Altiplano, en ligero descenso. Los vientos serán de componente este, más intensos en el litoral.

La amenaza de precipitaciones se sitúa en el 60% y solo en la tarde del viernes, desde las 18 horas hasta la media noche. Sábado y domingo no registran alta probabilidad de lluvia, por lo que los murcianos que tengan planes para este fin de semana no deben alarmarse.

El sábado 4 de mayo se presenta con sol y nubes prácticamente en la totalidad del día en la Región. El día comenzará con densa nubosidad, que se irá disipando conforme pasen las horas. En el interior de la comarca y en el Altiplano, los termómetros marcarán temperaturas moderadas. Las máximas no superarán los 25 grados, mientras que las mínimas no bajarán de los 13. En zonas del Campo de Cartagena, las máximas no superarán los 20ºC.

El domingo registrará pocas variaciones, según apunta la Aemet. El sol peleará con las densas nubes que cubrirán el cielo de la Comunidad para brillar desde las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones desciende al 0% y los vientos serán suaves de componente sur o sureste. Las temperaturas permanecen sin cambios destacables y los termómetros marcarán registros entre los 18 y los 22 grados en toda la Región.

Mayo comienza con buen tiempo aunque con una pequeña amenaza de lluvia para la tarde del viernes. Aquellos que tengan planes de playa podrán llevarlos a cabo sin problemas. Los que acudan al festival Warm Up, una cita que albergará a varios miles de ciudadanos de todas partes en Murcia, vivirán con nervios la primera jornada por la posibilidad de que las precipitaciones quieran ser un espectador más de los grupos que actúan. El resto del fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de unos días por la capital de la Región con apacibles temperaturas.