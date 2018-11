Pólvora mojada contra los trasvases Ciclistas circulando junto al Trasvase por Sierra Espuña. / Alfonso Durán / AGM La tercera parte de los 27 expertos citados al Congreso hablaron de transferencias, y la mitad lo hizo a favor. En contra del dictamen de PSOE y Podemos, los comparecientes no aludieron a las cuencas deficitarias y excedentarias para decir que no existen MANUEL BUITRAGO Domingo, 18 noviembre 2018, 09:42

Los 27 expertos consultados por la Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre agua y cambio climático no hablaron expresamente de cuencas excedentarias o deficitarias, y menos para decir, bajo un aparente consenso, que no existen. Así consta en el resumen de las comparecencias realizadas entre marzo y mayo, que se pueden consultar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sin embargo, el dictamen parlamentario alumbrado por PSOE y Podemos, con el apoyo de ERC, concluye que «según los expertos, hay que considerar que en rigor no existen cuencas excedentarias o deficitarias...». Dichos expertos tampoco centraron el foco en la autosuficiencia hídrica. Y lo principal, no fueron concluyentes sobre los trasvases de la forma en la que quedan reflejados en el polémico dictamen.

Las propuestas de este informe parlamentario, centradas en la política de aguas, apenas tienen reflejo en la ley de Cambio Climático y Transición Energética que ultima el Ministerio. De hecho, solo hay un artículo referido a la planificación hidrológica de forma genérica. El agua queda a expensas de otra ley sobre Transición Hidrológica, como ha revelado el propio Gobierno.

El Ministerio ha salido al paso para dejar claro que el documento no es suyo, sino que se trata de las conclusiones de las comparecencias de los expertos, que han sido 'resumidas' en el dictamen pactado por PSOE y Podemos. Ambos partidos van más allá de lo que expusieron los expertos, sobre todo cuando hablan de los «pretendidos caudales excedentarios» o de la necesidad de «redimensionar los trasvases». Luego suprimieron el término «redimensionar» para evitar susceptibilidades, como declaró el diputado de Podemos Pedro Arrojo, aunque añadió que eso no cambiaba el fondo del asunto.

El Ministerio aclara que el polémico informe no es suyo, sino de la Subcomisión de Agua y Cambio Climático

Un geógrafo de Castilla-La Mancha auguró que el acueducto morirá en 10 o 15 años

Poco interés por resolver el déficit de agua

De la lectura de las comparecencias de catedráticos, ingenieros, hidrogeólogos, geógrafos, climatólogos y asesores medioambientales, entre otros, llama la atención que solo una tercera parte de estos aludiera a los trasvases. Y, además, con criterios dispares: cuatro comparecientes rechazaron las transferencias al considerarlas inútiles y antiecológicas; mientras que otros cuatro apoyaron esta fórmula e incluso propusieron realizar nuevas interconexiones. Entre medias, uno de ellos no se decantó ni a favor ni en contra. De ahí que chirríen algunas conclusiones categóricas y universales de la Subcomisión, que no se compadecen del todo con lo que expusieron los expertos. Sostienen los diputados autores del dictamen que recogieron y debatieron la aportaciones de estos científicos y asesores «para perfilar un diagnóstico sobre los escenarios y problemas que se deriven del cambio climático en materia de aguas», si bien plantean conclusiones y recomendaciones en las que se entremezclan argumentos políticos e ideológicos con los científicos.

Con los regadíos sucede otro tanto: un tercio de los comparecientes los abordó de forma explícita, la mayoría para proponer que no sigan creciendo, subrayando el elevado consumo de agua y alertando de que serán los que más sufran con la merma de caudales. Otros destacaron la modernización del riego, mientras que la representante de UPA propuso incluso que se incrementen los cultivos. La apuesta por la desalación está clara para media docena de comparecientes, aunque el dictamen final pasa de puntillas sobre esta opción, a la vez que avisa de su coste medioambiental y energético. En términos generales, el dictamen no muestra interés por resolver los déficits de agua, sobre todo en el Segura, ya que parte de la base de que no existen cuencas deficitarias. Al mismo tiempo, no se ahonda en el incremento de los caudales ambientales.

Un informe del Cedex, la pieza clave

El diagnóstico sobre los riesgos del cambio climático, y la necesidad de actuar para combatir sus efectos, es certero en términos generales. Existe casi unanimidad sobre las previsiones del Cedex, el reputado Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. De hecho, los comparecientes se remitieron al último informe del año 2017 sobre las expectativas de recesión de las escorrentías y del caudal de los ríos entre el 30% y 40% en las cuencas mediterráneas, sobre todo en las del Segura y del Ebro. Serán fruto de la menor precipitación, del aumento de las temperaturas y consiguientemente de la mayor evapotranspiración. Los datos del Cedex -no se aportan otros informes con este nivel de detalle- se asumen como incuestionables y como la base que sustenta el dictamen.

El director de este organismo, Federico Estrada, no obstante, precisó que se estudió un escenario pesimista y otro intermedio, indicando que las previsiones de lluvias están menos ajustadas y tienen fuertes asimetrías territoriales. También hay diversidad de previsiones sobre las escorrentías, dependiendo del modelo. En términos generales dijo que todo apunta a una reducción importante de los recursos a lo largo de este siglo.

Monserrat Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, fue la más decidida a la hora de reclamar trasvases y regadíos, así como en exigir el precio social de 30 céntimos para la desalación. La ex directora general del Agua Liana Ardiles también apostó por las interconexiones de cuencas y la mezcla de caudales con la desalación; mientras que Francisco Cabezas recordó que el Libro Blanco del Agua ya planteó hace 20 años los riesgos del cambio climático. Tiempo hubo para reaccionar. Entre los detractores del Trasvase Tajo-Segura destacó Jonathan Gómez Cantero, geógrafo que participó en un estudio del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien dijo que el acueducto lo cerrará el cambio climático, en un plazo de 10 a 15 años.