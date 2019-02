Política de temporada Primera Plana Volcada como está en el corto plazo, en lo novedoso y en la improvisación, será difícil que asuntos complejos, como el abandono escolar, encuentren la atención que merecen. A no ser que eso sirva para agitar, polarizar y movilizar ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER Domingo, 24 febrero 2019, 08:05

El pasado lunes publicamos en 'La Verdad' que el abandono escolar repunta en la Región y afecta al 24% de los jóvenes. Solo Baleares nos supera en tasa de estudiantes que cuelgan los libros. Aunque una de las causas directas de estas cifras pueda ser un repunte de la economía regional, que uno de cuatro chicos dejen sin completar la enseñanza secundaria debería inquietarnos. Sin embargo, poca discusión pública en el ámbito político suscitó este indicador clave de progreso social, lo que no deja de sorprender. Ya no solo porque tenemos un porcentaje alarmante de jóvenes sin una adecuada formación. También porque es indiciario de un modelo productivo que propicia el abandono de los estudios mucho antes de lo conveniente, tanto para estos jóvenes como para el conjunto de la sociedad murciana. También es verdad que a la vista del escueto currículum académico de algún aspirante a presidir la Comunidad, que incluye su graduado escolar en Linkedin y carece de grado universitario, se entiende el desinterés. ¿Para qué hincar los codos si puede ser posible llegar a presidir o ser miembro de un gobierno regional con una trayectoria profesional y formativa limitada?

La banalización de la política está siendo pasmosa y eso es un aliciente para probar fortuna en su ejercicio. Basta con disponer de un relato personal que se adapte a una estrategia de marketing previamente seleccionada para aspirar a cualquier cosa en un escenario partidista tan fragmentado. «El gran valor político es hoy una novedad entendida como virginidad; la inexperiencia cotiza al alza porque presuponemos que tener algún tipo de presente y pasado valioso en un negocio fundamentalmente sucio como la política no es posible», escribía hace unos días, en 'El Correo', Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política. «La lógica de la moda ha invadido la lógica de la política y lo que tenemos son productos de temporada», repite este profesor del País Vasco desde 2015. Ahora los tiempos de la decepción política se aceleran dramáticamente (véase lo ocurrido con Podemos, lo mismo que le sucederá en su momento a Vox). Tanto el carisma como el crédito de los líderes se agota de forma vertiginosa. Esta circunstancia afecta a todos los partidos, porque, por regla general, los mejores profesionales no quieren achicharrarse con la política. A efectos de capital humano, ciertamente no hay mucho fondo de armario disponible.

Este escenario explica por qué Ciudadanos, pese a que los sondeos indican que gobernará en la Región de Murcia, con PP o PSOE, ha invitado a su portavoz Miguel Sánchez, el líder regional peor valorado en las encuestas, a apartarse para dar paso a quien ya ha sido señalada desde la dirección de Madrid, antes incluso del inicio del proceso de primarias. El equipo de Albert Rivera buscaba una mujer como candidata y ya la tiene. Ahora ya solo falta conocer quién encabezará la candidatura autonómica de Vox, que ha renunciado a las primarias para asegurarse lo mismo que intenta la cúpula de Ciudadanos, aunque en este caso sin ningún disimulo: no perder el control del partido y filtrar la llegada de arribistas, buscavidas o trepas profesionales.

Mientras, los populares siguen tan ocupados en ver quién entra y sale de las listas al Congreso y la Asamblea que se despistan en estériles debates, como el de la idoneidad de la campaña durante Semana Santa. Sin duda, no son las fechas más adecuadas, pero poner el foco en este asunto roza la frivolidad cuando hay otros asuntos realmente graves para la ciudadanía, como el portazo a última hora de Podemos a un acuerdo de mínimos para las pensiones en el Pacto de Toledo. O que Vox reclame a la Junta de Andalucía los datos personales de los trabajadores de violencia de género porque, según alega, muchos de ellos no tienen capacidad suficiente para ejercer. Aparentemente recuperados del inaceptable patinazo del relator y la mesa de partidos catalanes, los socialistas andan perfilando sus listas al Congreso, pero sobre todo atareados en poner a tope la maquinaria electoral, utilizando sin el menor rubor todos los resortes de La Moncloa. En los próximos días, otra vez por decreto y en el límite de lo autorizado por la ley electoral, aprobará el permiso de paternidad de 16 semanas. A ver qué partido se atreve a suprimirlo después. Y así, volcada como está la política en el corto plazo, en lo novedoso y en la improvisación, será difícil que asuntos complejos como el abandono escolar y la formación de nuestros jóvenes encuentren la atención que merecen. A no ser, claro está, que eso sirva para agitar, polarizar y movilizar de cara a las urnas.