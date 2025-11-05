La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inauguración de la jornada sobre la Ley de Serviciso Sociales, este miércoles. CARM

Política Social sitúa en 2026 la aprobación del nuevo decreto de mínimos de las residencias de mayores

La consejera señala que el documento, que debe renovar los requisitos de personal y seguridad de los centros, y acumula dos años de demora respecto a lo establecido en la Ley de Servicios Sociales, está «muy avanzado»

Rubén García Bastida

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:30

Comenta

La ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia ha cumplido ya cuatro años en vigor, un tiempo marcado por el avance irregular en ... el cumplimiento de algunos de sus mandatos. Para analizar su progreso, el Colegio Oficial de Trabajo Social organizó este miércoles la jornada 'Desafíos y oportunidades de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia: Compromiso y Acción', que sirvió para hacer balance de los hitos y principales retos pendientes en la aplicación del texto, entre los que destacan la implementación del mapa de Servicios Sociales, el catálogo de prestaciones del sistema, la tarjeta e historia social única o el decreto de condiciones mínimas de los centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad.

