«Un policía no es el hombre del saco» Antonio Ortega Fernández, en un despacho de la Jefatura Superior de Policía, en la calle Ceballos, ayer. / NACHO GARCÍA / AGM Antonio Ortega Fernández, exjefe regional de Operaciones y segundo mando policial, dejó de poner cafés con 18 años para convertirse en agente; hoy, en su primer día de jubilado, hace balance de su trayectoria profesional MIGUEL LAJARÍN MURCIA Sábado, 6 julio 2019, 01:18

Antonio Ortega Fernández (Moratalla, 1954) accedió al Cuerpo Nacional de Policía con 20 años. La idea se la propuso un policía secreto que acudía al bar en el que servía cafés. Entonces tenía solo 18. Tras dos años preparando sus oposiciones, empezó a trabajar en Madrid en septiembre de 1974. Al cuarto día, ETA puso una bomba en los lavabos de la cafetería Rolando, a la que acudían compañeros suyos, y causó 14 fallecidos y 65 heridos. Pero siguió trabajando con más convicción, si cabe. Ayer, tras más de 44 años de servicio público y 25 en la Región, entregó su placa. La jubilación ha llegado para el que hasta julio ha sido jefe regional de Operaciones y segundo mando policial en la Comunidad.

-Accedió al cuerpo en 1974. ¿Han cambiado los problemas de seguridad en la Región?

-Sí. Actualmente entre el 70% y el 80% de la comisión de los hechos se hacen por internet o tienen relación con la Red. También hay corrupción y ciberdelincuencia. Por otro lado, ya no está ETA. Mis compañeros del País Vasco hacían listas para ir a los entierros en los años de plomo. Allí los curas sacaban los féretros por la sacristía para que no los viera el pueblo llano.

-¿Es la Región de Murcia un lugar seguro para vivir?

-Sí, estamos por debajo de la media nacional en la comisión de delitos por cada mil habitantes. De hecho, hay gente que cree que el aumento de la extranjería provoca que haya más problemas; pero no está íntimamente relacionada la presencia migratoria con la actividad delictiva.

-¿Tenemos en Murcia un especial problema con las mafias nacionales e internacionales?

-No. Sería una irresponsabilidad afirmarlo. Siempre hay gente que vende marihuana, hachís y cocaína, pero no de una forma específica. Tampoco hay asentamientos de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y drogas.

-¿Cuenta la Región con suficientes efectivos de Policía Nacional?

-Yo hubiera querido tener más, pero si optimizamos adecuadamente, con los que hay y sin solapar operaciones policiales, se puede afrontar los retos correctamente.

-¿Hay buena relación entre los distintos cuerpos de seguridad?

-Sí. Nosotros colaboramos con la Guardia Civil, la Policía Local y la Agencia Tributaria y Aduanas. Hay investigaciones que se cruzan y nos coordinamos bien.

-En los últimos años, la Policía está muy presente en los centros educativos con el Plan Director. ¿Es importante educar en seguridad ciudadana desde la infancia? ¿Ha mejorado la convivencia escolar?

-Trabajamos el acoso escolar, el consumo y la venta de drogas y la protección del menor ante los mayores. Queremos que la infancia acuda a sus profesores si se sienten amenazados. También, que aprendan que ante el acoso escolar no solo el que lo realiza es el malo, sino también quienes lo presencian y se callan.

-Usted apostó por la parcela de la investigación dentro de la Policía Nacional. ¿Cuál es el nivel en esta materia de los especialistas que trabajan en Murcia?

-Tenemos una unidad de delitos económicos envidiada por todo el mundo. En tráfico de drogas, también. De hecho, han colaborado con la Agencia Nacional del Crimen británica. El equipo de Homicidios y Atracos es modélico. Tienen una forma de investigar que se va a exportar a nivel nacional; incluso el jefe de grupo ha sido premiado por ello.

Además, hay un grupo especializado en robos en domicilios que ha conseguido muchos éxitos en los últimos meses con la ayuda de la Policía Científica. Se suma también el Grupo de Delitos Tecnológicos que investiga las estafas por internet, pero en esta materia es necesario que las entidades bancarias nos faciliten el destino de las transferencias y sus titulares. La mayoría de veces los fraudes no superan los 400 euros y no suponen un delito.

-¿Qué operación recuerda como la más compleja a la que se ha enfrentado?

-A veces cuesta investigar desde los primeros momentos y solo la perseverancia ayuda a esclarecerlos. Ahí está la habilidad y la tenacidad del policía. Ocurre con los delitos relacionados con la vida humana. Por ejemplo, yo estuve en el asesinato de Marta Sánchez, en Barcelona. La víspera de San Juan apareció su cadáver en su casa y la investigación se complicó desde el principio porque no había signos de violencia. El asesino resultó ser un amigo del hermano de Marta. Debido a la proximidad entre el agresor y la víctima, se hizo muy complicado dar con el culpable.

-¿De qué se siente más orgulloso durante sus años como jefe regional de Operaciones y segundo mando policial?

-De ayudar al jefe superior y de que las unidades policiales me hayan admitido por convencimiento propio, y no por imperativo legal.

-¿Recuerda algún día en el que dijo: «Hoy ha merecido la pena ser policía»?

-Hubo una llamada de un señor de 92 años que se había caído en su casa de La Alberca. Podía estar infartado o tener una angina de pecho y marcó el 091 para pedir ayuda. Hablando con él le pregunté si tenía mujer y dónde estaban sus hijos. Pero no tenía. Entonces, le dije: «¿Dónde están sus hermanos o sobrinos?». Tampoco tenía. «Estoy solo en la vida», me reconoció. Ante ello, mandé a un agente con la orden de que se quedara con él y que, si se moría, que no estuviera solo. Afortunadamente el señor no se murió y fue atendido por el Servicio Murciano de Salud. Fui muy feliz ese día.

-¿Qué espina se lleva clavada?

-Yo a este Cuerpo nunca le tendré rencor. Quizás cambiaría cómo investigué algún caso, pero no me llevo ninguna espina clavada. Si hay algo, está en el recuerdo. Donde no hace ya daño. Entré a la Policía Nacional siendo un niño y me he hecho un hombre. Y allí donde he ido he dejado una amistad. Y me llevo sus valores. Somos un cuerpo de gente buena que está dispuesta a ayudar a cualquier hora.

-¿Un último consejo para los ciudadanos?

-Cuando veo por la calle que alguien le riñe a su hijo y le dice que «si no hace esto va a llamar a la Policía», para meterle miedo, yo me quejo. Les digo a los padres que no lo hagan porque si el niño se pierde, deberá buscar a un hombre de uniforme para que le proteja de los malos. «Si usted le mete miedo, cuando vea a un policía, huirá», les aviso. Y entran en razón. Nosotros no somos el hombre del saco.

-¿Y ahora, ¿a qué se va a dedicar?

-Quiero aprender a tocar la guitarra española y a cocinar, para liberar a mi mujer y a mi cuñada de que tengan que hacer la comida siempre. También iré a natación.