La Policía desmantela un grupo ultra que tenía gran cantidad de explosivo Uno de los explosivos encontrados tras los sabotajes en las vías del AVE. / Delegación de Gobierno. La operación, impulsada por la Comisaría General de Información, apuntaba en origen a los sabotajes en las vías del AVE, pero otras fuentes lo descartan RICARDO FERNÁNDEZ y ALICIA NEGRE Jueves, 25 octubre 2018, 03:37

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, con sede en Madrid, con el apoyo de la Jefatura Superior de Murcia y la comisaría de Molina de Segura, han desmantelado un grupo de ultraizquierda que estaba en posesión de una importante cantidad de material explosivo. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que esta operación podría estar relacionada con los sabotajes efectuados meses atrás contra las obras de entrada del AVE en Murcia, fuentes próximas a la investigación insistían a última hora de la noche de ayer en que esa posibilidad se encontraba prácticamente descartada.

La cifra de detenidos se elevaría a seis, todos ellos individuos vinculados a un grupo de extrema izquierda que habrían tenido su 'centro de operaciones' en un domicilio de la localidad de Molina de Segura. El germen de la investigación hay que buscarlo en una intervención que tuvo lugar el pasado junio, cuando funcionarios de la Policía Nacional realizaron un registro en una vivienda de ese municipio, en el que fueron intervenidos 25 kilogramos de precursores con capacidad explosiva, concretamente nitrato amónico, y un extintor preparado para ser empleado como contenedor de un posible artefacto de grandes dimensiones.

En aquel momento fue detenido un varón relacionado con ese domicilio, D.M.G., un joven de 21 años de edad, respecto del cual se estableció su vinculación con organizaciones radicales de signo izquierdista. En la vivienda también se encontró una plantación intensiva de marihuana y una pistola detonadora marca Bruni, que fue analizada por la Policía Científica ante las sospechas existentes de que pudiera haber sido modificada para convertirla en un arma de fuego real.

En el operativo participaron ya entonces agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provincial de Información de Murcia y la Comisaría Local de Molina de Segura.

Los hechos no fueron en aquellos momentos más allá de ese arresto, aunque los datos obtenidos no cayeron en saco roto y los especialistas de la Comisaría General de Información siguieron tras los pasos de este grupo, con el objetivo último de identificar a todos sus integrantes y de tratar de establecer el destino que le pensaban dar a esa ingente cantidad de explosivos. No en vano, todas las informaciones resultaban preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que el origen de la investigación había estado en el hallazgo de restos de varios artefactos, en los que utilizaron recipientes de extintores y bombonas de butano a modo de contenedores y que habían sido rellenados de explosivo y metralla.

Clavos como metralla

El hecho de que a principios de año se hubieran lanzado explosivos en las obras de entrada del AVE a Murcia, en los que se utilizaron clavos a modo de metralla, hizo que los investigadores se plantearan la posible relación entre ese grupo de ultraizquierda y los sabotajes cometidos en la zona de Santiago el Mayor de Murcia.

Ayer, en los primeros momentos tras las detenciones de los seis presuntos integrantes de ese grupúsculo radical, los datos apuntaban en la misma línea, en el sentido de que los sospechosos podrían estar relacionados con el lanzamiento de explosivos contra material utilizado en los trabajos de soterramiento y contra los vigilantes privados que prestaban servicio en esa zona.

Sin embargo, a última hora de la noche, fuentes autorizadas de la Policía Nacional en Murcia descartaron ese aparente vínculo y aseguraron que lo único que se podía mantener es que los arrestos nada tenían que ver con las acciones contra las obras de la alta velocidad.

En la misma línea, otra fuente no oficial próxima a la investigación señaló que se está tratando de establecer qué destino iban a tener los explosivos, «aunque es evidente que no sería para nada bueno».