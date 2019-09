«Hay poemas que me sorprenden porque van más allá de mí mismo» Antonio Cánovas Pinto. / guillermo carrión / agm Antonio Cánovas Pinto es poeta y autor del libro 'Tiempos de anhelo' MIGUEL LAJARÍN Viernes, 27 septiembre 2019, 08:20

Está lleno de ilusión porque mañana presenta en su localidad natal su primer libro de poesía, 'Tiempos de anhelo'. Antonio Cánovas Pinto (Balsicas, 2000) es un joven con mucho potencial. Estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia y le encanta seguir el panorama político, pero hay otra faceta que late fuerte en su corazón: la poesía. A ella dedica buena parte de su tiempo libre. Aunque tampoco es que tenga mucho, porque siempre lleva proyectos de participación estudiantil y actividades de oratoria y debate.

-¿Con qué edad escribió su primer verso?

-En julio de 2018. El año pasado fue cuando empecé a escribir un poco más serio. Desde entonces mi escritura ha evolucionado y ha mejorado. Y esos cambios a mejor son los que reflejo en 'Tiempos de anhelo'.

-¿Por qué comenzó a escribir su libro de poemas?

-Siempre he sido aficionado a la lectura y últimamente leo mucha poesía y ensayo, tanto político como filosófico. Pensé en probar a escribir en verso y me gustó. Lo fui perfeccionando a mi criterio hasta llegar a tener un libro que pudiera presentar a una editorial. Contacté con OléLibros, les gustó y decidieron publicarlo.

-¿Qué es lo mejor de 'Tiempos de anhelo'?

-La evolución de un pensamiento que se va gestando y que muestra lo que viene a ser el pensamiento algo inquieto y más íntimo de una persona como yo. Un joven que siempre ha estado ligado al campo, viviendo con sus vecinos, que ha sabido valorar los tiempos en los que vive y eso, junto a las lecturas de autores que le han influenciado, ha ido creando sus propias reflexiones. Unas reflexiones que están en mi libro.

-¿Dónde busca la inspiración para escribir poemas?

-Siempre hay sitios que me recuerdan o que reflejan ideas o sensaciones que me inspiran. Pero la mayoría de veces, como ocurre en la mayoría de autores clásicos, escribo tras plantearme mi labor como individuo en la sociedad. Lo mejor es reflexionar sobre la vida y acabar escribiendo en verso. Hay poemas que nacen después de un sueño. Un sueño especial por su rareza y que era necesario plasmar sobre papel. También escribo sobre la naturaleza y sobre los propios hechos de mi experiencia y de mis relaciones con otras personas.

-¿Sus poemas favoritos?

-Aún es pronto para una antología de mí mismo, pero tengo favoritismo por el último soneto que aparece en Psique y esencia. También tengo cariño por los Diálogos, que son pocos pero profundos. Y algunos poemas de la primera parte que van más allá de mis propios límites, tienen una trascendencia metafísica. Esa superación que no me espero y que va más allá de mí mismo, me sorprende incluso a mí. Son los poemas que van de temas filosóficos y que se alejan del hilo conductor que se ha escrito en los últimos años. En la poesía actual no hay una reflexión profunda. Y que haya poemas escritos por mí que sí tenga esa reflexión, me sorprende y me encanta.

-A usted le interesa la política. ¿Le gustaría escribir reflexiones políticas o un libro de propuestas?

-Nunca he descartado el ensayo político. Tengo algunos escritos como novato. La poesía es más bien un entretenimiento, pero no tengo previsto dedicarme a ella a nivel profesional. Pero no descarto para nada escribir ensayo porque yo quiero vivir la política desde dentro, siendo diplomático, asesor o incluso docente de Ciencia Política. Y es muy probable que algún día se dé la oportunidad y desde luego no le haré ningún feo.

-Qué tiempos anhela Antonio Cánovas?

-Bastantes tiempos. Incluso aquellos que no viví, en los que se reflexionaba más y había mejor naturaleza humana. Ligar ese anhelo a mi perspectiva, a mi futuro, me parece muy interesante. Me gusta reflexionar sobre nuestros caminos de una forma más íntima. Así podemos recordar con tristeza o alegría un recuerdo especial.