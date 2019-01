Podrá utilizar la vivienda familiar para las visitas a su hija porque su exmujer no la usa EFE MURCIA. Jueves, 24 enero 2019, 07:57

Un hombre podrá utilizar para las visitas con su hija el piso que había sido común, ya que su exmujer reside en otro domicilio y no lo usa. Así se indica en la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la dictada por un juzgado de Primera Instancia.

La resolución señala que el juzgado acordó la modificación de las medidas acordadas en 2013 en un procedimiento de guarda y custodia y prestación de alimentos. Entre otras medidas, se dispuso que para el cumplimiento del régimen de visitas de fin de semana, el padre, que reside en una población valenciana, podría residir con la menor en el piso que posee en condominio con la que fue su esposa y que está ubicado en la costa de la Región.

La sentencia indicaba, además, que correrían por cuenta de aquel los gastos que supusiera ese fin de semana en compañía de la hija.

Recurrió la medida

La Sala señala que la exmujer recurrió la medida y explica que el cumplimiento de la misma le suponía tener que abandonar la vivienda los fines de semana. Frente a esa argumentación, la sentencia señala que ella misma declaró en el juicio que no utiliza el piso de la playa, ya que reside con la hija y su pareja en otro domicilio.

La Audiencia Provincial de Murcia dice que la no ocupación de un inmueble proindiviso con la recurrente no puede impedir que el otro propietario haga uso del mismo para ejercer su derecho de visitas. «No es que la apelante deba salir del mismo, sino que solamente y en los días de las visitas no deba entrar», concluye la sentencia.