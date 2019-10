Íñigo Errejón: «No podemos ser solo un país de ladrillo y de cañas baratas» Íñigo Errejón, en una fotografía de archivo. / lv «Debemos frenar los vertidos agrícolas y regular los usos en el Mar Menor; no sé si será lo más rentable en votos, pero sí es lo más responsable», afirma el candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno DANIEL VIDAL Sábado, 19 octubre 2019, 03:17

La Región de Murcia fue uno de los primeros territorios donde le salieron compañeros de viaje para las elecciones generales del 10 de noviembre a Íñigo Errejón (Madrid, 1983), candidato de Más País a la presidencia del Gobierno tras su 'espantada' de Podemos. Errejón participa esta mañana en un acto en Murcia (Centro Cultural Puertas de Castilla, 11.45 horas) y, por la tarde, navegará por el Mar Menor para comprobar de primera mano el desastre ecológico en la laguna, acompañado de científicos y ecologistas. También tiene previsto reunirse en San Pedro del Pinatar con varios colectivos afectados por la degradación de la laguna.

-¿Usted también es nueva política?

-¡No! Hace unos años discutíamos sobre nueva y vieja política. La vieja política sigue igual de vieja, pero la nueva ha envejecido también. Lo importante es saber cuál es la política útil y cuál es la política inútil. La inútil es la que no tiene capacidad de llegar a acuerdos. La útil es la que tiene capacidad para llegar a acuerdos con gente que piensa diferente para avanzar un poco. Quizá no tanto como a uno le gustaría, pero avanzar. Hace falta desbloquear la situación en nuestro país y, para eso, hace falta llegar a acuerdos.

-En la vieja política incluía usted hace poco al PSOE, con el que ya ha dejado claro en varias ocasiones que está dispuesto a pactar a partir del 10 de noviembre. ¿Votar a Más País será regalar un voto al PSOE?

-Me parece muy importante que todos los votantes sepan lo que se va a hacer con su voto el 10 de noviembre. Yo lo digo. Con los escaños de Más País se va a investir un gobierno progresista. Me parece muy importante saber qué van a hacer los demás. El Partido Socialista tiene que aclarar si prefiere buscar alguna abstención en el Partido Popular o en Ciudadanos. Y Podemos tiene que aclarar si, con su voto, va a votar por un gobierno progresista o va a formar parte del problema y del bloqueo y, por tanto, le va a dar otra oportunidad a las derechas. Nosotros votaremos a favor de ese gobierno progresista. Y el precio no será la posición que ocupemos nosotros en ese gobierno. El precio será si ese gobierno desarrolla medidas de justicia social y de creación de empleo a través de la transición ecológica. No es regalar el voto. Es investir un gobierno progresista. No vamos a participar del bloqueo. Fíjese que pasa una cosa muy rara. Todos los españoles somos capaces de pactar en nuestro día a día. En el trabajo, en la familia, en la escalera de vecinos... Menos los líderes políticos. ¿Por qué? Porque son los únicos que no pagan las consecuencias de no llegar a acuerdos. Ya es hora de poner por delante el país.

-Será el enésimo político que visita estos días el Mar Menor. ¿Qué medidas propone para salvarlo?

-Óscar Urralburu [ex secretario general de Podemos en la Región y cabeza de lista de Más País al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia] propuso una ley que el PP metió en el cajón. Tenemos que frenar los vertidos de la agroindustria y regular los usos en el Mar Menor. El turismo, la pesca, la agricultura... Los recursos naturales son de todos, pero no son infinitos. Y el Mar Menor solo es un aviso. El Mediterráneo va a ser la zona más afectada por un mal uso de los recursos medioambientales y por el cambio climático.

-Los agricultores siempre han sido un buen caladero de votos en esta región. ¿Teme que este colectivo dé la espalda a Más País?

-El problema es que, como no dejamos de estar en campaña electoral, todo lo hacemos con vistas a la siguiente semana. Y hay algunas cosas que hay que pensarlas con vistas a las siguientes generaciones. Poner el país por delante no sé si es lo más rentable en términos de votos, pero es lo más responsable.

-¿Qué propone para solucionar la cuestión catalana?

-Ha sido una tremenda irresponsabilidad llevarnos a unas segundas elecciones sabiendo que esto podía irrumpir en plena campaña. No sé si alguien hizo el cálculo, pero le hizo un flaco favor a nuestro país. En Cataluña, es obvio, tiene que cumplirse la ley. Pero no se le pueden trasladar a la Policía y a los jueces tareas que no les corresponden, labores que nos tocan a los políticos. Me preocupa que hoy haya muchos más catalanes que se sientan lejos del resto de España. Esto hay que solucionarlo. Nos tenemos que sentar a hablar cuanto antes, reconstruir puentes con Cataluña en el marco del cumplimiento de la ley. Si no empezamos ya, estamos perdiendo la posibilidad de convivencia para varias generaciones. El otro día escuché al president Torra en el parlamento de Cataluña un discurso muy irresponsable. No es un presidente para todos los catalanes. No está a la altura. Debería dar un paso atrás y dimitir. Es legítimo que sea independentista, pero debería gobernar para todos y no lo está haciendo. Tenemos que negociar un nuevo pacto de convivencia entre todos los catalanes y, después, lo pactamos con los españoles.

-Ha causado polémica su propuesta de implantar una jornada laboral de cuatro días a la semana. ¿Esto es compatible con nuestro maltrecho sistema de pensiones?

-Lo que nosotros proponemos es una medida progresiva y flexible. Progresiva, para ir poco a poco hacia un horario laboral que vaya reduciendo la jornada, como se está haciendo en muchos sectores económicos de otros países. Y flexible, porque puede haber quien prefiera concentrar la jornada en cuatro días, o quien prefiera trabajar cinco días y salir antes para conciliar. Hoy hacen falta menos horas para producir la misma cantidad de cosas que hace unos años, por la automatización y el peso de la economía digital. Hace cien años se implantó la jornada de ocho horas y la gente pensaba que no íbamos a salir adelante. Debemos hacer una gran apuesta por desarrollar los sectores que más riqueza puedan traer a España, y que van a ser punteros en el futuro. Las nuevas energías, la economía digital, la economía del conocimiento, la robótica... No podemos ser solo un país de ladrillo y de cañas baratas.

-¿Qué propone para reducir la enorme deuda pública?

-Tenemos que pedirle a un sector de la banca que devuelva lo que se le prestó. En España, a ningún autónomo se le perdona las deudas. Este país debe plantearse qué modelo quiere tener. En España tenemos un problema para financiar la protección social, y la gente ya paga suficientes impuestos. Por lo que se refiere a la Región de Murcia, está infrafinanciada. En España no hemos podido pactar un sistema de financiación autonómica, y esto se utiliza como arma arrojadiza. Esto se traduce en que un habitante de Murcia recibe mucho menos que el de otros territorios. Necesitamos pactar un sistema en el que los españoles, vivan donde vivan, disfruten de los mismos servicios públicos.

-Hablando de impuestos, en la Región se ha bonificado el de sucesiones y donaciones y se valora la eliminación del impuesto de patrimonio. ¿Qué le parece?

-Es hacer regalos a los que más tienen. Y la balanza ya está bastante desequilibrada, sobre todo en la Región de Murcia. Tenemos que conseguir la igualdad de oportunidades. Que el hijo de una familia muy humilde tenga las mismas posibilidades de desarrollar toda su capacidad que el hijo de una familia acomodada. No podemos perder talento por el camino. En realidad, las empresas no buscan solo impuestos bajos. Todas se irían a África.

-Propone legalizar la marihuana.

-Cuando algo está regularizado lo podemos seguir. Se pueden mostrar sus riesgos en los colegios. No está en manos de las mafias y recibimos impuestos. Quiero que ese dinero no se mueva en el mercado negro, sino que ayude a financiar los servicios públicos.

-La izquierda llega a las elecciones más fragmentada que nunca. ¿Teme que esta circunstancia provoque un vuelco a la derecha?

-Temo que seamos incapaces de pactar. Si las izquierdas hubieran sido capaces de acordar, no estaríamos en elecciones. Todo el mundo debe preguntarse: '¿Si voto a los mismos, volverán a hacer lo mismo?'. Pues es posible que sí. Para que no vuelvan a hacer lo mismo, hay que votar diferente. Es importante que la gente, que está muy cansada, pueda tener una opción. Si no llegamos a dar un paso adelante en Más País, mucha gente progresista se quedaría en su casa.

-¿Qué les dice a los que piensan que Óscar Urralburu y usted, entre otros, han traicionado a Podemos?

-Óscar y María (Giménez, número dos de Más País al Congreso por la Región) vinieron a la política para ser útiles, para ayudar a la gente. Ser útil es participar del desbloqueo. Han elegido ser coherentes con sus ideas, renunciando incluso a sus escaños. No sé si hay muchos ejemplos de dirigentes políticos que, cuando tienen que elegir entre servir a la gente o seguir en sus escaños, elijan servir a la gente renunciando al escaño. Me parece un ejemplo de ética política.