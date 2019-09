Podemos reclama que se investigue el plan de evacuación de Villas Caravaning Según el grupo municipal, la dirección del camping puede haber incurrido en un delito tipificado en el Código Penal como «omisión del deber de socorro» EFE Cartagena Domingo, 22 septiembre 2019, 10:27

El grupo Podemos-IU-Equo en el Ayuntamiento de Cartagena va a exigir al gobierno municipal una investigación sobre si la empresa propietaria del camping Villas Caravaning activó, durante las inundaciones del 12 al 13 de septiembre, el plan de evacuación que las instalaciones de tiempo libre y recreo han de tener por ley.

En un comunicado, la coalición de izquierdas pidió que si no fue así, el Gobierno la sancione para que no se «vuelva a repetir una situación parecida, que puso en grave riesgo la vida de todos los alojados, tanto campistas como usuarios de parcelas». Según el grupo municipal, la dirección del camping puede haber incurrido en un delito tipificado en el Código Penal como «omisión del deber de socorro» al «no hacer absolutamente nada» para socorrer y ayudar a quienes allí se alojaban, lo que «pudo dar lugar a una catástrofe mayor» y a que se lamentara la pérdida de vidas humanas. Representantes del grupo municipal visitaron estos días las instalaciones, donde pudieron comprobar, por testimonios de clientes, que «las escenas de pánico que vivieron muchos tuvieron que ser terribles» ante un «paisaje desolador».

«Parcelas anegadas de barro, calles intransitables, muebles, electrodomésticos y coches destrozados y, lo más grave, la terrible sensación de abandono y de angustia que sufrieron los residentes, entre ellos muchas personas mayores, al no saber qué hacer para poder salir de la riada que se los llevaba a ellos y a sus pertenencias», describen. Los vecinos del camping trasladaron a la coalición que solamente fueron informados de la evacuación «un número reducido de personas, ya que la inmensa mayoría, que se encontraba en ese momento en sus parcelas, no recibió ni información ni ayuda».