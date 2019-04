Podemos propone rebajar el precio de los grados y másteres Javier Sánchez y Esther Herguedas -centro-, en la mesa informativa ante la UMU. / UP LA VERDAD MURCIA Sábado, 13 abril 2019, 03:06

La candidatura de Unidas Podemos dedicó su primer día de campaña oficial a los jóvenes y la universidad pública. Durante toda la mañana de ayer, los candidatos participaron en una mesa informativa en el campus de La Merced de la Universidad de Murcia para informar a los jóvenes de sus propuestas.

El cabeza de lista al Congreso, Javier Sánchez Serna, declaró que, durante los últimos años, «España no ha sido un país para los jóvenes. No se ha hecho una política de promoción de acceso a la vivienda para los jóvenes y no se han regulado los precios del alquiler, que suponen casi la mitad del salario de la gente joven y hacen que España sea uno de los países en los que más difícil resulta emanciparse».

Según Sánchez, «a esto hay que sumarle que tenemos una universidad que, con el tasazo del PP, ha expulsado a muchos y muchas jóvenes. Según datos de los sindicatos, estamos hablando de que 100.000 personas dejaron de estudiar durante los años de la crisis por no poder pagar las matrículas universitarias».

Para revertir esta situación, el candidato señaló que Unidas Podemos plantea en su programa «bajar los precios de los grados y de los másteres para que el barrio donde nazcas no determine lo que vas a ser el día de mañana».

En cuanto al acceso a la vivienda, anunció la intención de Unidas Podemos de «regular los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas, como son las ciudades, mediante índices de precios».