«No podemos prescindir del Trasvase»

Francisca Baraza sostiene que en la actualidad no se puede prescindir del Trasvase Tajo-Segura; y que tampoco se pueden suplir estos caudales con agua desalada. La asignación anual del acueducto ronda los 90 hectómetros, mientras que el consumo total de la población -3 millones en verano- roza los 200 hectómetros.

La Mancomunidad dispuso el año pasado de 85 hectómetros de agua desalada, principalmente de las cuatro plantas que tiene en San Pedro del Pinatar y Alicante. Otra parte la puso Acuamed. «Necesitamos el conjunto. No podemos depender de una sola fuente. El Trasvase no se ha cuestionado. En función de lo que haya en la cabecera, vendrá más o menos agua. El acueducto está ahí, es una infraestructura ya ejecutada y forma parte del sistema», añadió Baraza. «Por responsabilidad, hay que estudiar los distintos escenarios que se plantean con el cambio climático, de que llueva o no. No creo que se elimine el Trasvase».

La delegada de la Mancomunidad recordó los once meses en los que no llegó ni una gota del Tajo, en los que hubo que echar mano de las otras fuentes de suministro para garantizar el abastecimiento, entre ellas el río Taibilla, que aguanta con una aportación de entre 50 y 60 hectómetros al año. Recalcó que de una forma u otra está cubierta la demanda urbana.

«Es un organismo muy maduro y me he llevado una gran sorpresa; no me planteo cambiar a nadie»

Destacó por otra parte que ha tenido un buen aterrizaje en la Mancomunidad, donde ha sustituido a Adolfo Gallardo. «Me he llevado una gran sorpresa al conocer por dentro este organismo, que es muy maduro, cuenta con grandes profesionales y ofrece una gran seguridad a la población». Indicó que no se plantea realizar cambios. Carlos Conradi seguirá como director técnico.