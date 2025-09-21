Podemos exige al rector de la UMU que rompa los convenios que tiene con Israel

LA VERDAD murciA. Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

Podemos ha exigido al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, que esta institución rompa todos los convenios que mantiene con Israel, siguiendo los pasos que han seguido también otras universidades no solo en España sino en otros países. Según el secretario de Comunicación de la formación Morada, Víctor Egío, «es injustificable que la UMU mantenga convenios con Israel que suman casi 5 millones de euros cuando se está produciendo un genocidio», en referencia a la matanza de civiles en la Franja de Gaza. En concreto, estas relaciones con centros universitarios israelíes se llevan a cabo en el marco del programa Horizon, según concreta el secretario de Comunicación morado.

Egío se sumó a la protesta de la Red Universitaria por Palestina que se llevó a cabo coincidiendo con el acto de apertura del curso académico que se celebró en el Campus de La Merced. «Este curso no puede comenzar con normalidad cuando Gaza está siendo totalmente destruida por el ejército sionista, cuando sus universidades han sido arrasadas y cuando miles de estudiantes y docentes gazatíes han sido asesinados», declaró Egío, que también es docente en la institución universitaria.

«La comunidad universitaria tenía que dar un paso y lo está dando de manera muy clara», subrayó Egío, que además de eso recordó que «en los últimos meses otras instituciones de educación superior como la Universidad del País Vasco han renunciado a estos convenios». En su opinión «este es el único camino, hay que pasar de las palabras a los hechos».