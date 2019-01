Podemos espera que del Consejo Ciudadano Estatal se salga más unido que nunca porque es de las crisis «más importantes» El secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, en una rueda de prensa. / Javier Carrión / AGM El secretario general de la formación morada en la Región, Óscar Urralburu, asegura que lo más importante es «garantizar la mejor propuesta para poner freno al avance del bloque reaccionario» EP Murcia. Martes, 29 enero 2019, 13:15

El secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, espera que este miércoles, en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección del partido-- se ponga fin a la crisis del partido, «una de las más importantes de la formación política en sus cinco años de existencia».

Urralburu, que ha sido preguntado por esta cuestión, desea que haya «un debate claro, franco y honesto y se haga un ejercicio de responsabilidad para garantizar, después de estas semanas de crisis, que Podemos sale más unido que nunca y se presenta a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 con la fortaleza que necesita el partido y el electorado al que representa».

Tras confesar que es optimista, «incluso antes de que se hubiera bajado el tono» con Iñigo Errejón, aplaude que se haya hecho, dado que lo más importante es «garantizar la mejor propuesta para poner freno al avance del bloque reaccionario».

«La victoria del bloque reaccionario en Andalucía es una mala noticia y hay que evitar que se clone a otras comunidades», ha señalado Urralburu, que considera que la referencia de la Comunidad de Madrid «es fundamental para el resto».

A su juicio, «hay que garantizar que los resultados que apuntan a que la candidatura de Carmena podría ser la más votada se trasladen a Madrid y se plantee el cambio después de tantos años de gobierno del PP y hacerlo al resto de comunidades».

Preguntado sobre si integraría Podemos en la nueva marca de Errejón y Carmena, ha asegurado que apuesta tanto él, como el propio Errejón y la dirección del partido.

«Todo el mundo coincide que se debe ir en la Comunidad de Madrid con una propuesta lo más amplia posible, porque Podemos es un actor clave en la constitución de las candidaturas autonómicas y municipales de cara a mayo de 2019 y en la cabeza de todos está que Podemos y Más Madrid puedan ser actores de esa candidatura», incide.

En opinión de Urralburu, «cualquier propuesta que venga a ensanchar electoralmente la propuesta política de Podemos ahí debemos de estar». «Lo importante es echar al PP y que el bloque reaccionario pueda alcanzar el gobierno», indica.

También ha hecho referencia a la propuesta que se ha trasladado a IU, «que es generosa y sobre la que se ha trabajado durante siete meses, pero IU no ha hecho contrapropuestas, no se ha movido de su posicionamiento» cuando Podemos ha asumido «la mayor parte de sus demandas».

Según Urralburu, «es una oferta generosa y clara como para que no se pueda decir que Podemos no ha apostado seriamente por la confluencia y el plazo no se va a cerrar».

De hecho, ha resaltado que el Consejo Ciudadano Autonómico «ha reconocido que es la oferta más generosa que se ha realizado en el conjunto del país».