La Asamblea elige a tres nuevos miembros del Consejo de Radiotelevisión de la Región de Murcia

Carlos Fernández de la Cruz, José Sordo y Nazarena Balaguer son nuevos miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

La Asamblea Regional designó este miércoles a los tres miembros que faltaban para completar el órgano de dirección de la empresa pública regional. Dos de ellos corresponden a la ampliación que se realizó del consejo, para pasar de nueve a once miembros, mientras que el otro se eligió para suplir la baja que causó José Luis Domínguez, quien presentó su renuncia.

Carlos Fernández de la Cruz, abogado, fue propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, obteniendo 20 apoyos en la votación nominal y secreta que tuvo lugar en la Cámara, como primer punto del orden del día del Pleno de impulso de este miércoles. Obtuvo los votos del PP, excepto del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ausente hoy en la Cámara.

José Sordo, por su parte, era el candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista, obteniendo trece votos. Ha sido secretario de Área de Estrategia, Acción Electoral y Coordinación Interna en la Ejecutiva Municipal del PSOE en Cartagena.

Por su parte, Nazarena Balaguer fue propuesta por Podemos, obteniendo dos votos. Es una periodista con larga trayectoria en los medios de comunicación de la Región de Murcia y, en las últimas elecciones, iba en la candidatura de Podemos-IU-Alianza Verde a la Asamblea Regional en las pasadas elecciones autonómicas de 2023.

Vox, por su parte, no presentó candidato. De haber propuesto a alguien, hubiera sido elegido en lugar de Nazarena Balaguer, ya que se designaba a los tres aspirantes que más votos obtuvieran. Sus diputados abandonaron el Pleno y no participaron en la votación. «No vamos a participar en este reparto de sillones que traiciona a los ciudadanos de la Región. El bipartidismo vuelve a repartirse el control de RTRM a costa del dinero de todos. Cuando se trata de repartirse los puestos, las administraciones o los jueces, PP y PSOE son una tenaza, porque votan y hacen exactamente lo mismo», señaló el partido de Abascal en un comunicado.

Los tres nuevos miembros se unen a los que ya fueron elegidos en la sesión plenaria celebrada el 2 de octubre de 2024 en la Asamblea Regional: María Robles Mateo, María Dolores Alegría López, Ángel López Naranjo, María del Carmen Ayala Lova, Piedad Alarcón García, Encarnación Toledo Jiménez, Juan Ignacio Cortés Guardiola y Paloma Ayensa López de Ceballos

Por su parte, en el Pleno de este miércoles debate mociones sobre el incremento de efectivos de las fuerzas de seguridad, la lista de espera en las mamografías, el cierre de los centros de menores extranjeros, el refuerzo de los bomberos forestales, los cortes de agua de los municipios del Mar Menor tras la dana y la gestión del suelo público.