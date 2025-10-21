La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores de Estación Madrid, MG Jackets y Walki Plasbel. Plena Inclusión

Plena Inclusión premia este año a ocho empresas por integrar a personas con discapacidad

Los ganadores son Estación Madrid, Walki Plasbel, Marvimundo, Cash Diplo, MG Jackets, Grupo Lucas, Cartagena Puerto de Culturas y Bodegas Jorge Piernas

LA VERDAD

murciA.

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una estación de servicio, una perfumería o una empresa hortofrutícola se han convertido en ejemplos de inclusión laboral. La federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Plena Inclusión Región de Murcia, va a reconocer a algunas de estas empresas e instituciones en una nueva edición de sus premios Laurel.

Este año son ocho los ganadores, y cada uno de ellos pertenece a un sector diferente, lo que confirma que cualquier entidad puede aportar su grano de arena, bien sea mediante la contratación de trabajadores, haciendo encargos a los Centros Especiales de Empleo u otras vía. Porque, en definitiva, son muchas y variadas las iniciativas que ayudan a este impulso. La entrega de los premios de esta edición, número 29, tendrá lugar el miércoles 29 de octubre, a las 11 de la mañana, en el Auditorio Víctor Villegas.

Los ganadores de esta edición son Walki Plasbel, Laurel a la Contratación en Gran Empresa, a propuesta de Ceom; Estación Madrid. Laurel a la Contratación en Pequeña Empresa, a propuesta de Asido Cartagena; Cash Diplo. Laurel a la Formación, a propuesta de Apcom; Marvimundo. Laurel a la Promoción de un Centro de Día, a propuesta de Astrapace; Grupo Lucas. Laurel al Asociacionismo, a propuesta de Assido; Cartagena Puerto de Culturas. Laurel Institucional, a propuesta de Astus; Jorge Piernas Bodegas y Viñedos. Laurel a la Innovación en la Inclusión, a propuesta de Talentismo (antes, Astrade); y, por último, MG Jackets, Laurel a la Promoción de un Centro Especial de Empleo, a propuesta de Prometeo.

