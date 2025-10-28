Un 50% más de plazas del máster docente en la UMU para atender la demanda La universidad eleva la oferta desde las 410 actuales hasta las 637 el próximo curso para evitar la fuga de alumnos a instituciones privadas

Fuensanta Carreres Martes, 28 de octubre 2025, 00:03

Decenas de graduados en especialidades como Lengua, Historia, Matemáticas, Química... que quieren dedicarse a la enseñanza se quedan todos los años sin plaza para cursar el máster obligatorio de Formación de Profesorado en la Universidad de Murcia (UMU). En muchas ocasiones, terminan por matricularse en universidades privadas o a distancia. La UMU aumentará el cupo de plazas para atender esa demanda un amplio 50% para el próximo curso. El Consejo de Gobierno de la UMU aprobó en su sesión de este lunes el incremento de las plazas de nuevo ingreso, pasando de las 410 actuales a 637. Este aumento será asumido por la Facultad de Educación (495) y el centro adscrito Isen (142). La modificación se enviará en noviembre a Aneca con vistas a su posible implantación en el curso académico 2026/2027.

El Gobierno de la UMU acordó, además, nuevas denominaciones de las convocatorias oficiales de examen, que hasta ahora carecían de una nomenclatura oficial. Para armonizar los periodos de evaluación con la organización académica actual, así como facilitar la comunicación institucional con toda la comunidad universitaria, a partir de este curso académico, las convocatorias anuales de examen pasarán a denominarse de la siguiente manera: 'convocatoria I' (exámenes que se celebren entre los meses de diciembre, enero y febrero); 'convocatoria II' (exámenes que se celebren entre los meses de mayo y junio), y 'convocatoria III' (exámenes que se celebren entre los meses de junio y julio). La medida se aplicará a todas las titulaciones oficiales impartidas por la Universidad de Murcia, sin que ello afecte al número de convocatorias anuales a las que tiene derecho el estudiantado, que siguen como hasta ahora.

La UMU analizó el funcionamiento de la nueva web oficial de la universidad (www.um.es), que recibe más de 25 millones de visitas cada curso oficial, según los datos de la institución.