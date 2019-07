«En un plató de televisión no somos conscientes de la gente que nos ve» La murciana Noelia López Boluda es presentadora de televisión en Extremadura Viernes, 26 julio 2019, 08:13

Noelia López Boluda es una presentadora de televisión murciana, concretamente de Casas Nuevas, pedanía de Mula. Es una habitual de televisiones autonómicas como Telemadrid, Aragón TV o la autonómica de Murcia en su primera etapa. También hemos podido verla en La Sexta. Desde hace dos años, la muleña lleva la actualidad informativa a los hogares de Extremadura a través de las noticias y un programa de debate político.

-¿Cómo descubrió su vocación?

-Sinceramente, no lo sé, no tengo un recuerdo claro. Si que es cierto, que mi prima siempre cuenta que un día viendo el informativo dije que alguna vez estaría ahí. Y es cierto que he estado en la tele durante muchos años, pero presentando un informativo desde que estoy en Extremadura. Mis padres siempre cuentan también que soy 'muy echada para adelante'. Una vez estaba en el pueblo de mi abuela, Alhama de Murcia y, de repente, me perdieron la pista, resulta que me subí al escenario porque había un mago.

-Y, de ahí a estudiar, y ya dio el salto a los medios...

-Carmen Castelo, mi profesora, me llevó de becaria a su programa. Tuve mucha suerte, porque me quedé allí mucho tiempo.

-¿Cómo se enfrenta una persona a contar noticias de todo tipo?

-Pues no lo sé, pero es cierto que como estás contando una historia, te metes tanto en lo bueno como en lo malo. También es cierto que tengo una capacidad para las noticias más desenfadadas, te las cuento, y es como si estuviésemos tomando una 'caña', intento que sea así. Cuando son malas, al final también te afecta, y en la cara se nota.

-¿Es consciente de la gente que te está viendo?

-Estamos en un plató, vemos cámaras, no somos conscientes de que nos están viendo. Muchas veces lo paso peor cuando me llaman para presentar algún acto con público, porque ves a la gente.

-¿Qué papel tienen los periodistas en televisión?

-Nuestra labor es contar la historia, desde todos los puntos de vista. Pero, a la vez, ante determinados temas, no nos podemos quedar en una segunda fila.

-Ha salido de Murcia y trabajado en varias comunidades, ¿cómo se adaptó a la actualidad de cada lugar?

-Al final, te metes en la actualidad. El día a día hace que vayas aprendiendo cosas. He de decir que tengo mala cabeza para los nombres, y eso me juega malas pasadas. La suerte es rodearse de buena gente que te echa un cable. Al final, es leer y escuchar mucho.

-¿Le ha surgido el debate del 'acho' murciano o extremeño?

-En mi caso, 'acho', en Casas Nuevas no se dice o, por lo menos, no lo he escuchado mucho. Si que es cierto que, el segundo día que estuve aquí, escuché decir 'acho' en la calle, yo no sabía que en Extremadura lo decían, casi me voy detrás (risas). Pero bueno, es normal que cada uno tira para su tierra. Yo soy más de añadir el '-ico'.

-¿Qué echa de menos de Murcia?

-A mi familia, amigos... El no estar en el día a día de la gente que quieres. Echo de menos a mi abuela, que cuando quiere verme tiene que hacerlo por internet, y siempre me está diciendo que cuándo voy a volver. Menos mal que están Fran Sáez y Marienca Fernández, que como los conoce de la época que trabajé con ellos, es como su consuelo.