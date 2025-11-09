La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En la estación de Cieza. Último viaje del tren lanzadera entre Albacete y Archena efectuado el 31 de agosto de 2022.

La Plataforma por el Tren se concentra en Hellín para exigir el restablecimiento del tráfico en la línea Cartagena-Chinchilla

Hace un llamamiento a los vecinos y autoridades de los municipios murcianos afectados por el corte del servicio de trenes para que acudan a la protesta que tiene lugar este lunes a las 7 de la tarde en la localidad manchega.

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

La Plataforma por el Tren de Hellín ha hecho un llamamiento a los vecinos de la Región afectados por el corte de la línea férrea Cartagena Chinchilla para que acudan a la concentración convocada para este lunes en esta localidad manchega en la que se exigirá a Renfe, Adif y al Gobierno de España el inmediato restablecimiento del tráfico de trenes, ya que, según el portavoz de este colectivo ciudadano, José Antonio Maciá, «no existe a día de hoy ningún motivo para que la línea esté cerrada». De hecho, indicó el activista, «sí hay trafico de mercancías, que no se ha interrumpido en ningún momento, lo que evidencia que desde el principio, la suspensión del servicio se debe a una decisión política».

La concentración, a la que el alcalde de Cieza, el popular Tomás Rubio, ha confirmado su asistencia, se desarrollará este lunes desde las 7 de la tarde en la céntrica Plaza de Santa Ana de Hellín, donde se ubica el monumento al tamborilero. Maciá expresó su malestar tras la última reunión con el Director General del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez Colera, «ante la ambigüedad de la respuesta referida a los tiempos estipulados para la reapertura de la línea». Ante esta «falta de concreción», la Plataforma ha decidido «convocar a los vecinos de Hellín a una nueva concentración en protesta por dicha ambigüedad».

José Antonio Macía incidió en que «es el momento de exigir la reapertura, y para ello debe haber una voz común de todos los pueblos afectados, desde Hellín hasta Cartagena, pasando por Cieza, Abarán, Blanca, Ulea y Valle de Ricote, Archena y toda la Vega Media, Murcia capital y el Campo de Cartagena». La línea Cartagena Chinchilla permanece cerrada al tráfico de viajeros desde el 1 de septiembre de 2022. Se adujo entonces a las tareas de construcción del soterramiento en la estación murciana del Carmen y a las obras del Corredor Mediterráneo. Para Maciá, «los trenes podrían continuar pasando por las vías a pesar de estas dos actuaciones, y para ello se hizo una inversión millonaria para remodelar la estación de Archena que finalmente no ha servido para nada», explicó.

