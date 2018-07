La Plataforma monta una fiesta para celebrar la decisión del PSOE AGENCIAS MURCIA Martes, 17 julio 2018, 01:46

La Plataforma Pro Soterramiento ha convocado este martes en el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor una «fiesta» para celebrar «el cambio de actitud» del Gobierno central con respecto no solo de la llegada del AVE, sino también de la «criminalización» que, en su opinión, se había hecho de sus protestas diarias, que se prolongan ya durante durante meses. El portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, explicó que se tratará de un evento festivo, a partir de las 21:00 horas, con música y aperitivos, pero que no pone fin a esas concentraciones diarias puesto que la Plataforma no «bajará la guardia» porque «el soterramiento se defiende gobierne quien gobierne».

«No lanzamos campanas al vuelo ni queremos hablar de victoria, aquí no hay vencedores ni vencidos, pero vemos la luz al final del túnel y estamos expectantes por la cita en septiembre con el ministro de Fomento», señaló Contreras. Se refirió también al acto de protesta que el Gobierno regional, la patronal y otros sectores, han convocado para mañana en el Auditorio Víctor Villegas, y se preguntó quién pagará el uso de esas instalaciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, pidió al PP «coherencia, cordura y vergüenza política» para que no siga lanzando mensajes «falsos» sobre la llegada del AVE a la Región. Recordó que el PP, tanto en la Asamblea como en la calle, se ha manifestado «a favor» del soterramiento de las vías del tren. En ese sentido, mostró la imagen de una manifestación de febrero del año 2014 a favor del soterramiento en la que aparecen la actual portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, el actual alcalde de Murcia, José Ballesta y el diputado regional del PP, Javier Iniesta, entre otros políticos del PSOE y de otros partidos. «Pedimos al PP cordura y responsabilidad y que no siga haciendo demagogia», señaló.