La Plataforma Colombine aborda la violencia vicaria hoy en la UMU

Con motivo del 25N, Día contra la Violencia de Género, la Plataforma Colombine, en conlaboración con la Unidad de Igualdad de la UMU y el Colegio Oficial de Psicología de la Región, organiza hoy, a las 17 h, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU, un ágora abierta a la participación para abordar la violencia vicaria como otra de las graves consecuencias de las agresiones machistas.

El debate contará con la participación de especialistas en violencia vicaria, violencia de género, perspectiva de género, derecho penal y comunicación, que analizarán el creciente impacto y las consecuencias de estas agresiones machistas, especialmente en menores, y en cómo darle el tratamiento más adecuado.

Se hace imprescindible abordar y debatir cómo la exposición a la violencia de género afecta a los niños que conviven con estas mujeres, que sufren alteraciones y trastornos emocionales, alta prevalencia de ansiedad, depresión, quejas somáticas, trastornos del comportamiento, agresividad, estrés postraumático..., hasta llegar al extremo de convertirse en víctimas mortales de los agresores: hasta 65 menores han sido asesinados desde que en 2013 dejaron de ser invisibles en las estadísticas oficiales.

Salud mental y legislación

Al debate propuesto por la Plataforma Colombine, acudirán las psicólogas Mavi Alcántara, especializada en el tratamiento a menores víctimas de violencia intrafamiliar, y María Ángeles Miñarro, experta en víctimas de delitos violentos y en género e igualdad; las periodistas Carolina Pecharromán, editora de Igualdad en RTVE, y Lourdes Martínez, profesora de Redacción Periodística y Periodismo Especializado en la UMU, y el penalista Jacinto Pérez, investigador y profesor en la Facultad de Derecho de la UMU.

Moderados por María José Centenero, profesora de Comunicación de la UMU y miembro de Colombine, profundizarán en las repercusiones en salud mental, en las consecuencias legales y en el tratamiento informativo de la violencia vicaria, y participarán en un coloquio con los asitentes que podrá seguirse a través del canal de 'streaming' de la UMU y en directo, con entrada libre hasta completar aforo.