La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la visita a la fábrica de Facopremo en Jumilla. Marcial Guillén/ EFE

El plan estatal incluirá una línea de ayudas directas para las viviendas industrializadas

La ministra de Vivienda visitó la fábrica Facopremo que elabora baños prefabricados

Mari Carmen Cañete

Jumilla.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó este jueves Jumilla con el objetivo de conocer la fábrica de Facopremo (Fabricación y Construcción ... de Prefabricados Modulares), que aporta soluciones industrializadas en la edificación. Se trata de una empresa, ubicada en el Polígono Industrial del Mármol de Jumilla, perteneciente al grupo San José, que ofrece al sector constructor una solución para la fabricación de baños prefabricados de gran calidad y su implantación en la obra. En su visita, la titular de Vivienda anunció que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 impulsará, con una línea de ayudas directas, la construcción de viviendas industrializadas.

