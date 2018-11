El plan de enfermería escolar se amplía a Lorquí, Alquerías, Ceutí y Águilas Una enfermera suministra una vacuna en un colegio. / lv Los profesionales se ubicarán en los centros de salud y cubrirán desde ahí todos los colegios e institutos de la zona JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 19 noviembre 2018, 07:53

El Servicio Murciano de Salud (SMS) va a incorporar a tres profesionales más a su programa de enfermería escolar, puesto en marcha a finales del curso pasado entre críticas por su, de momento, modesto alcance. Los nuevos enfermeros se destinarán a los centros de salud de Alquerías, Águilas Sur, Lorquí y Ceutí (habrá un sanitario compartido para estas dos últimas poblaciones). También se suma al programa el enfermero con el que ya contaba el colegio de El Carmen, en Murcia, que hasta ahora dependía de la Consejería de Educación. Los enfermeros atenderán a niños con dolencias crónicas en colegios próximos a estos centros de salud. Además, trabajarán conjuntamente con los docentes para desarrollar actividades de educación para la salud en el resto de colegios e institutos de la zona.

Con las nuevas incorporaciones, el programa pasará a contar, en total, con nueve enfermeros que atenderán de forma prioritaria a alumnos con necesidades especiales en otros tantos centros educativos, y que además colaborarán en la educación para la salud en más de 50 colegios e institutos de Mazarrón, Jumilla, La Paca (Lorca), Beniaján, San Javier, Águilas, Ceutí, Lorquí, Alquerías y barrio del Carmen, en Murcia.

LOS CENTROS DEL PROGRAMA Centro de salud de Beniaján La enfermera realiza atención sanitaria a alumnos del colegio Francisco Noguera. También planifica actividades de educación para la salud en los centros Nuestra Señora de la Fuensanta, Nuestra Señora de Fátima, Infanta Elena, Monteazahar, La Naranja y Cristo Rey. Centro de salud de Jumilla Actividades asistenciales y de promoción de salud en todos los centros escolares del municipio, incluido pedanías. Consultorio de La Paca Asistencia en el colegio Petra González. Centro de salud de Mazarrón Atención sanitaria y educación para la salud en los centros educativos Francisco Caparrós, Ginés García Martínez, La Aceña, Domingo Valdivieso, La Cañadica, Felipe II e Infanta Leonor. Centro de salud de San Javier Atención en el colegio Ribera Fulgencio Ruiz, de Santiago de la Ribera. También cubre los centros Joaquín Carrión Valverde, Sagrado Corazón, La Paz, Severo Ochoa, Aidemar, El Recuerdo y Nuestra Señora de Loreto. Centros de salud de Lorquí y Ceutí Compartirán un enfermero para la atención a los centros educativos de ambos municipios. Centro de salud Águilas Sur Cubrirá San Juan, Las Lomas, Nuestra Señora del Rosario, Ciudad del Mar y Nuestra Señora de Los Dolores. Centro de salud de Alquerías Cubrirá el colegio Sagrado Corazón de Zeneta. También desarrollará actividades para San Juan Bautista, Santa Isabel, IES Alquerías y San José de Calasanz. Centro de salud de El Carmen El colegio de El Carmen ya cuenta con un enfermero de la Consejería de Educación que se incorporará ahora al programa.

Los enfermos no están ubicados en los colegios sino en los centros de salud, y desde ahí realizan su labor. Este modelo no se corresponde con el que defendía Ciudadanos cuando pactó con el PP una partida de tres millones de euros para desarrollar el programa a lo largo de 2018, incorporando enfermeros a los centros escolares. Tampoco con los planteamientos defendidos por la Plataforma por la Enfermería Escolar y por el Colegio de Enfermería. Sin embargo, la Consejería de Salud defiende que su apuesta, que pasa por ligar la enfermería escolar a la Atención Primaria, obtendrá mejores resultados y cuenta con el respaldo «de la evidencia científica». «Hemos reorientado el proyecto; lo que estamos poniendo en marcha es un programa de atención comunitaria escolar, impulsado desde los centros de salud», explica Asensio López, director gerente del SMS. De esta forma, no se trata tanto de una labor asistencial del enfermero en los colegios como de un refuerzo de la colaboración entre los equipos de Atención Primaria, incluyendo al pediatra, con los docentes, desde una perspectiva de prevención, educación y fomento de hábitos saludables.

El programa cuenta de momento con nueve sanitarios para atender a más de 50 colegios e institutos

El programa contempla, en todo caso, la atención a los niños con enfermedades crónicas que lo requieran, «con una agenda específica del enfermero y también del pediatra, que se desplazarán al centro cuando sea necesario», explica Asensio López. Pero, además, los sanitarios «trabajarán en estrategias preventivas» junto con los maestros y profesores. Por último, se está trabajando en la configuración de una «alerta escolar». El SMS pretende que el 061 disponga de las historias clínicas de aquellos escolares identificados con enfermedades graves o crónicas, de forma que ante cualquier llamada de urgencia se pueda actuar con la mayor rapidez posible.

«Es una decepción enorme»

El programa no convence a la Plataforma por la Enfermería Escolar. «Es una decepción enorme, lo que se ha hecho no tiene nada que ver con lo que se proyectó», resume Alicia Leandro, portavoz de este movimiento. «Lo único que han hecho es incorporar de forma absurda, a finales del curso pasado, a cinco enfermeros a centros de salud en lugar de a los colegios. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros», lamenta. Fuentes de Ciudadanos, por su parte, sostienen que la idea «era buena, pero está mal ejecutada», y advierten de que volverán a plantear su propuesta en las negociaciones de lo nuevos presupuestos. Más allá de las diferencias de criterio sobre el modelo, lo cierto es que la partida de 2018 quedará mayoritariamente sin ejecutar. De los entre 70 u 80 enfermeros que, según los cálculos que Cs hizo en su día, podían incorporarse con los tres millones disponibles, tan solo se ha contratado a nueve.

El SMS apuesta por un modelo de «atención comunitaria» desde Primaria, enfocado a la educación para la salud

La dotación de sanitarios es, para los padres con niños afectados por enfermedades raras, una prioridad. «Para nosotros, el enfermero llega a ser más importante que la presencia del propio docente», confiesa Naca Pérez de Tudela, presidenta de D'Genes. Las familias no piden imposibles. «Se trata de tener sentido común». La incorporación o no de enfermeros «debe depender del alumnado de cada centro», explica Pérez de Tudela. Pero ahí donde haya un niño que lo necesite, no debe faltar, advierte.