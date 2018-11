«Yo soy de pisar fuerte; me inspira la mujer espontánea e independiente» Elena Hernández viste uno de sus diseños. / lv La diseñadora murciana Elena Hernández Sánchez prepara su nueva colección, 'Renacimiento' MINERVA PIÑERO Viernes, 16 noviembre 2018, 08:03

Elena Hernández (Murcia, 1975) se recuerda, con solo siete años, sentada junto a su abuela, «con mi bordadora y costurera cosiendo, haciendo remiendos», cuenta, mientras prepara la sexta pieza de 'Renacimiento', su primera colección. Espontánea, como se muestra, en 2017 retomó el mundo del diseño, del que se mantuvo alejada durante 17 años. Esta profesional, formada en el Instituto San Juan Bosco, en Lorca, donde estudió un grado superior en Moda y Confección, apuesta, de momento, por las prendas para mujeres, «aunque a mí me gusta más la ropa de caballero».

-¿De dónde nace Helena Carreras, su firma?

-De mi apodo familiar, que es Carreras, como llamaban a mi abuelo. Quería usar ese nombre, hacer algo para que llegase a la gente. A mí, de hecho, me conocen como la hija de Carreras. Helena, por otra parte, escrito de esta forma, me gusta.

-¿Qué papel cree que juegan actualmente las redes sociales en la moda?

-Son un factor clave para alcanzar el éxito. Incluso diría que el triunfo depende de ellas en un 95%. Aunque el tradicional boca a boca también es importante, la gente ahora se mueve por redes. Si no las usas, es como si no existieras.

-¿Es más importante el talento o tener contactos en este ámbito?

-(Risas). Las dos cosas están muy igualadas. El talento es importante, claro está, así como destacar, pero es casi igual de esencial tener amistades. Si tu amiga es la Reina Letizia, por ejemplo, y ella decide ponerse un traje que hayas diseñado, puedes estar tranquila, aunque no te conozca nadie. Si tus amigos son personas con poder e influencia, ya tienes parte del camino recorrido. Existe, además, el factor de la suerte.

-¿Qué le inspiró al crear su colección?

-La mujer femenina, atrevida, espontánea e independiente. Esta es la primera colección que saco. Como no sabía qué le podía gustar al público, me inspiré en lo que a mí me gustaba, en este tipo de mujer. Yo soy de pisar fuerte.

-¿Y por qué 'Renacimiento'?

-Porque he vuelto a aparecer de las tinieblas. Aprendí a coser y me formé como diseñadora, pero me desvinculé de este mundo. Ahora, 17 años después, me siento como si hubiese nacido otra vez. Lo he retomado donde me quedé. La colección la forman cinco piezas, aunque voy a añadir otro traje más. Todos se hacen a medida.

-¿En qué momento se propuso retomar el diseño?

-Hace un año, cuando comencé este proyecto. Pero llevaba mucho tiempo pensándolo. Sé diseñar, coser y hacer mis propios patrones, así que me lancé. Pensé que podía proyectarme. Veía que algunas personas se dedicaban a este mundo solo por el nombre. Y razoné: cómo puede ser que yo, que tengo mis herramientas, mis manos y cabeza, no intente dedicarme a esto. En aquel momento, estaba trabajando en una empresa. Me despidieron y me tiré a la piscina, sin manguitos, sin nada. Si hubiera empezado a analizar los contras, creo que no lo hubiese hecho, no tenía ningún colchón.

-Entonces, cose usted sus piezas.

-Sí, he diseñado los trajes, bordado y cosido; he sido patronista y costurera. También me ayudó en este proceso una modista.

-¿Qué diferencia a sus diseños?

-Creo que quienes me conocen me ven reflejada en ellos. Son prendas para llevar con elegancia y con fuerza, atrevidas. Antes era un poco conservadora, pero ya no me escondo de nada. Si me tengo que poner una minifalda, pues me la pongo, pero siempre de forma elegante. Así es como hay que llevar las prendas. No consiste solo en ponerte una falda corta. Los diseños pueden verse en helena-carreras.es, mi página.

-¿Utiliza tejidos sostenibles?

-Ahora mismo no puedo utilizar materiales ecológicos, ya que suponen un gasto muy elevado. Mis tejidos vienen de París y de Italia, sobre todo, aunque algunos los consigo en España.

-¿Prefiere los estampados o lisos?

-Soy más de prendas lisas. De los estampados me canso antes, me basta con ponérmelos una sola vez.

-¿Las prendas claras u oscuras?

-En invierno, las oscuras, pero en verano me dencanto por los colores llamativos, aunque el negro siempre puede utilizarse.

-¿Y cuáles van a ser los colores de este invierno?

-Los ocres. El naranja más tostado, el color berenjena, el color teja, el verde oliva, el 'ultra violet', que se asemeja a un azul 'alilado', el malva ocre...