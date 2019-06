«La pintura es un medio para expresar aquello que quiero contar» Jean Carlos Puerto. / A. GREGORIO Jean Carlos Puerto es un artista murciano ANTONIO GREGORIO Miércoles, 26 junio 2019, 08:29

Jean Carlos Puerto es un artista murciano, aunque nacido en Venezuela. Licenciado en Psicología, en 2010 comenzó a interesarse en profundidad por la pintura formándose a lo largo de los años con diferentes pintores del gremio. Entre 2014 y 2016 fue seleccionado en numerosos concursos de pintura. Hace tres años realizó su primera exposición, en la Galería Léucade, y desde entonces ha expuesto en ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona, Berlín y París. Actualmente en Madrid expone 'Urano desatado', su último trabajo, dentro del 'XVII Ciclo Versión Original (escena y pensamiento queer)'.

-¿De qué trata la exposición?

-Muestro una serie de trabajos en papel, dibujos y acuarelas, que apelan a la belleza del cuerpo masculino desde la intimidad. En ellos se puede ver una serie de escenas en las que la melancolía, el sentimiento de anhelo, de pérdida y, en ocasiones, la soledad están presentes. La muestra ha sido comisariada por Ricardo Recuero, gran profesional y ahora también amigo, que me ha ido guiando en la inspiración para estos trabajos.

-¿Por qué comenzó a interesarse por la pintura?

-Desde siempre me habían gustado las bellas artes. Cuando era pequeño veía a mi madre pintar y trabajar la cerámica, y quizá esto hizo que siempre se me diera bien. Sin embargo, cuando llegó la hora de entrar en la universidad decidí estudiar Psicología, profesión que he ejercido durante todos estos años. Vuelvo a conectar con la pintura de una forma casual, por hobby y con el objetivo de compartir más tiempo con mi pareja decido apuntarme a clases de pintura. Ahí redescubro mi interés por esta, y mi facilidad para pintar.

-¿Qué le transmite la pintura?

-La pintura es solo el medio para poder expresar aquello que quiero contar. Siempre me ha llamado la atención por el poder de la imagen, y más concretamente la pintura realista.

-¿Le ayuda su profesión a la hora de crear sus obras?

-Sin duda es así, la psicología me inspira diariamente en mis obras, en los títulos y las composiciones.

-¿Qué estilo suele predominar en sus trabajos?

-Mi estilo se encuadra dentro del figurativo realista. Figurativo en tanto en cuanto me gusta representar lo humano, lo social, aquello que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Y esto me gusta hacerlo de una forma realista.

-¿Por qué le gusta plasmar situaciones humanas y la desnudez?

-Pintar el rostro humano, sus emociones, sus relaciones, me parece algo fascinante. Pintar desnudos quizá tiene que ver con una de mis partes más reaccionarias. El desnudo en la actualidad está tachado como algo indecoroso e inadecuado; sin embargo, el desnudo es lo que nos iguala, lo que nos sitúa en el mismo nivel. Alguna vez se me ha privado de participar en determinados sitios simplemente por haber un desnudo en la obra. Ojalá pudiéramos preguntarle a los artistas clásicos qué pensaban del desnudo, es posible que se sorprendieran de algunas personas lo vean como algo inaceptable.

-Y los protagonistas de las mismas... ¿son reales?

-Los modelos de las obras son personas reales, a veces son amigos, conocidos e incluso me he utilizado yo mismo de modelo. Pero, al crear una obra ficticia los representados dejan de ser quienes son en realidad para componer una escena con personajes que interpretan otra realidad.

-¿Cuánto tiempo suele tardar en realizar una obra?

-Eso depende de varios factores. Hay veces que puedo ser muy rápido pintando pero otras, las obras pueden llevarse varios meses.