«Me pidieron otro préstamo de 9.000 euros el día antes de que cerraran la clínica» MIGUEL FERNÁNDEZ MURCIA Miércoles, 1 agosto 2018, 01:57

Josefa Pérez Martínez se dejó 3.000 euros en un tratamiento en iDental que nunca llegó a recibir. Ayer, fue una de las primeras afectadas por el cierre de esta clínica en acudir a por su historial a la Consejería de Salud. Este documento es vital para poder iniciar cualquier tipo de reclamación. Por eso, la Consejería requisó los historiales, con autorización judicial, y ahora ha empezado a entregarlos a los más de 600 afectados que los han solicitado.

«Fui a iDental por mi marido, al que habían atendido al principio, cuando abrieron la clínica. Me dijeron que era mucho más económico y que hacían bien su trabajo. Pero he pagado más de 3.000 euros y no me llegaron a tocar ni un diente. Siempre me decían que empezarían en quince o veinte días», protestaba ayer, amargamente, Josefa Pérez.

Ahora, al menos, podrá reclamar el dinero gracias a que ya tiene en su poder toda la documentación. El consejero de Salud, Manuel Villegas, destacó que «todos los afectados pueden recoger su información clínica desde internet o acudiendo por las mañanas a la Consejería. Tenemos 22.000 historiales y de momento nos lo han solicitado más de 600 personas».

Cada día serán citadas entre diez y quince personas. Vicente Teruel es otro de los afectados que pasaron ayer por la Consejería. «Me falta por hacer medio trabajo en la boca que he pagado», se quejaba. Llegó a pagar más de 1.200 euros, asegura, pero «me pidieron 9.000 más el día antes de que cerraran para hacerme otro tratamiento». Lola Sáez , en cambio, ha tenido más suerte, ya que no pagó la segunda parte de su tratamiento. «No me daban seguridad, así que pagué solo un implante y no los dos al principio. No me deben dinero pero me han dejado a medio».

Los pacientes pueden acudir a por su historial aunque no estén citados, como fue ayer el caso de Pedro Antonio Mínguez. «Pagué 1.500 euros y me han dejado con la dentadura fatal», denunció. También critica a los médicos que le atendieron. «Ahora nos dicen que tenemos que hacernos pruebas por si tenemos alguna infección en la boca, porque los materiales que usaban no eran seguros. Me pregunto si los médicos no van a tener ninguna responsabilidad por incumplir el código deontológico», señaló.

La recogida del historial es muy importante para que «otros profesionales sepan lo que le falta al paciente y para ver hasta qué punto se ha realizado el servicio que han pagado», explica María Teresa Martínez, directora general de Atención al Ciudadano. «Estamos trabajando, con los informáticos y los inspectores, para conseguir más información, como radiografías y otras pruebas», subrayó.