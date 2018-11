Piden al Gobierno central que asuma la competencia sobre los 'menas'

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales exigió ayer al Gobierno central que asuma la competencia de los menores extranjeros no acompañados ('menas') porque su labor no puede ser la de una «mera coordinación» entre comunidades. En un comunicado, la asociación subraya que los casi 12.000 'menas' que hay en España son «una cuestión de Estado» y, como sucede con la inmigración, debe ser asumida como una competencia estatal «también cuando las personas inmigrantes son menores de edad no acompañados».