Piden bloquear las cuentas en Suiza de un acusado por el AVE La providencia del juzgado indica que no hay escollo alguno para conseguir el embargo de las cuentas del investigado José Luis Martínez Pombo

El juzgado que investiga el presunto fraude millonario en las obras de construcción del AVE, en el tramo entre Crevillente y Murcia, ha pedido al Ministerio de Justicia que reactive la petición ante las autoridades suizas para bloquear las cuentas bancarias de uno de los acusados.

En un primer momento, las administraciones suizas alegaron que en su derecho penal no existía el fraude fiscal y que por ello no podían tramitar la solicitud. La providencia del juzgado, que atiende la petición hecha por la Fiscalía, indica que no hay escollo alguno para conseguir el bloqueo de las cuentas que el investigado José Luis Martínez Pombo, exjefe de Infraestructuras de Adif en Levante, posee en un banco de Ginebra.

Añade el juzgado que, aunque inicialmente Martínez Pombo fue investigado por un delito contra la Hacienda Pública, ese cargo ha desaparecido en el escrito de acusación del fiscal, en el que se le atribuyen los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

El juzgado recuerda que la petición de embargo y bloqueo de sus cuentas se acordó en 2016 y que las autoridades suizas no accedieron entonces a atender el auxilio judicial, ya que no se cumplían las condiciones de fraude fiscal en el derecho suizo.