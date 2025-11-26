Piden la apertura inmediata de urgencias 24 horas en Los Alcázares La Comisión de Sanidad aprueba la moción para instar al Ejecutivo regional a poner en marcha la atención continuada en el centro de salud

Puerta de Urgencias del hospital Los Arcos del Mar Menor, en una imagen de archivo.

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional aprobó una moción del PSOE para instar al Gobierno regional a abrir «de manera inminente» un centro de salud en Los Alcázares con atención de urgencias 24 horas. La iniciativa persigue dotar al municipio de un servicio asistencial continuo tras más de 14 años de reivindicaciones vecinales y desplazamientos a otros municipios para ser atendidos fuera del horario ordinario.

Durante su intervención, el diputado Manuel Sevilla denunció que «un recorte que se presentó como temporal en 2011 se ha convertido en una condena permanente», lamentando que un municipio que supera los 20.000 habitantes censados, y más de 100.000 en verano, continúe sin servicio de urgencias propio. Vox, por medio de María Eugenia Sánchez, introdujo una enmienda aceptada por el PSOE para garantizar que la Unidad Móvil de Emergencias permanezca ubicada en el municipio durante los meses de máxima demanda.

En la misma sesión se aprobó una moción de Vox para impulsar la finalización del centro de atención temprana de Alguazas.

La propuesta fue defendida por la diputada de Vox María José Ruiz, quien calificó el edificio inacabado como «una estructura deteriorada y sin uso» y exigió actualizar su coste real y reservar en los próximos presupuestos la partida necesaria para su apertura. El PSOE, mediante la intervención de María Dolores Pay, introdujo una enmienda, aceptada por Vox, que fija el 31 de diciembre de 2026 como plazo máximo para terminar y equipar el centro.

También fue aprobada una moción del PP para pedir al Gobierno de España la creación de un fondo estatal que garantice el acceso equitativo a medicamentos huérfanos.

La comisión también sacó adelante asimismo una moción de Vox sobre el diagnóstico y tratamiento del glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG). La diputada María José Ruiz ha presentado el caso de Martín, un niño murciano fallecido en 2023, y ha reclamado derivaciones tempranas a hospitales de referencia, el uso compasivo sin trabas y la apertura continua de ensayos clínicos.

Además, salió aprobada la moción del Grupo Mixto para reforzar la transparencia en las listas y tiempos de espera del Servicio Murciano de Salud, defendida por María Marín.