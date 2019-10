Vox pide la relación de subvenciones a CC OO después de que Navarro lo vinculara a los crímenes machistas Diputados de Vox en la Asamblea Regional, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM El partido ha presentado en la Asamblea que el sindicato justifique qué destino ha dado a las subvenciones públicas RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 1 octubre 2019, 17:57

Las duras palabras pronunciadas la semana pasada por el secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, que relacionó el discurso de Vox sobre la ley de malos tratos con un aumento de los crímenes machistas, puede acabar generándole más de un quebradero de cabeza. Después de haber anunciado la presentación de una denuncia contra el líder sindical por un presunto delito de incitación al odio, la formación que lidera Santiago Abascal sigue empeñada en demostrar que no va a dejar pasar ninguna afrenta y acaba de presentar una iniciativa en la Asamblea Regional para conocer cuántas subvenciones públicas se han otorgado a Comisiones Obreras en Murcia en los últimos cuatro años.

La pregunta, interpuesta por la diputada de Vox Isabel Campuzano, se dirige al Gobierno regional, quien reclama ser informada de si las ayudas a CC OO se otorgaron «mediante un procedimiento de pública concurrencia o por asignación nominativa». Igualmente pide que se le haga saber en base a qué legislación ha tenido ese sindicato acceso a las subvenciones autonómicas, el desglose de las distintas ayudas, su destino y las partidas presupuestarias a las que se cargaron. Por último reclama toda la documentación que el sindicato haya aportado en estos últimos años para acreditar que se le ha dado un buen destino a esos fondos públicos.

La polémica arranca de la rueda de prensa ofrecida la semana pasada por Santiago Navarro, en la que aprovechó para manifestar textualmente que «estamos casi dándole un carácter de normalidad a los planteamientos que está haciendo Vox; planteamientos que son muy peligrosos; planteamientos que no tiene por qué ser, no hay ningún estudio hecho, no tiene por qué ser coincidencia, pero qué coincidencia además, que estábamos reduciendo el número de mujeres muertas anualmente, y desde que aparece Vox en las elecciones con sus mensajes xenófobos, con sus mensajes racistas, con este tipo de mensajes en contra de reconocer la violencia de género, qué coincidencia que hoy, a falta de tres meses para terminar el año, llevamos más mujeres muertas, más niños muertos, que anteriores años».

La respuesta de Vox no se hizo esperar y al día siguiente le remitió un requerimiento notarial para instarle a rectificar y para advertirle de que, de no hacerlo, se podía enfrentar a una denuncia por presuntas injurias graves y calumnias y un presunto delito de odio. Este martes ha dado una nueva vuelta de tuerca en la presión contra el sindicato con ese intento de auditar el uso que ha dado a las subvenciones públicas recibidas.