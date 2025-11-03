La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un carro de supermercado lleno en una foto de archivo. Manu Cecilio

El PIB de la Región de Murcia crece en el tercer trimestre de 2025 un 2,6%

Ha aumentado un 0,5%, frente al 0,6% de la media de todas las comunidades autónomas

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

La economía de la Región de Murcia creció en el tercer trimestre del año un 2,6% interanual, tasa inferior a la media nacional, que aumentó un 2,8%, de acuerdo con los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En términos trimestrales, la Región de Murcia creció un 0,5%, frente al 0,6% de la media de todas las comunidades autónomas.

Las estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 29 de octubre de 2025 se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,6%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Las economías de Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña crecieron por encima de la media nacional. Concretamente, todas ellas registraron una evolución de su PIB del 0,7% en términos intertrimestrales. Por su parte, las comunidades de La Rioja, Castilla y León, Canarias, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón crecieron exactamente igual que la media nacional, un 0,6% en términos intertrimestrales. Por debajo de la media, las economías de la Región de Murcia, Asturias, País Vasco y Galicia crecieron un 0,5%, mientras que la de Castilla-La Mancha registró una evolución intertrimestral del 0,4%.

