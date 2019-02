La petrolera insiste en que no hubo ni hay peligro para los trabajadores Repsol niega la exposición al amianto porque es un material que no utiliza ni manipula y que tampoco está en materias primas ni productos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Sábado, 23 febrero 2019, 02:37

Repsol insistió ayer en que los trabajadores de la refinería de Escombreras no han estado ni están en peligro por contacto con fibras de asbesto. «En Repsol no hay riesgo de exposición al amianto. Este es un material de construcción, que no se utiliza ni se manipula en nuestros procesos, y que no está presente en nuestras materias primas o productos, por lo que no ha existido ni existe exposición de trabajadores de Repsol al mismo», informaron fuentes de la compañía.

A preguntas de 'La Verdad', la empresa indicó que «todas las operaciones y actividades relacionadas con el montaje, el desmontaje y el suministro de aislamientos térmicos y calorifugados han sido siempre contratadas a empresas especializadas». «Para Repsol», añadieron en la compañía, «la salud de los empleados y su seguridad son prioritarios».

En la factoría ubicada en Cartagena añadieron que «los trabajadores de la refinería no realizan ni han realizado en el pasado trabajos con riesgo de exposición al amianto». Y agregaron que «los trabajos en equipos e instalaciones se han realizado a través de empresas especializadas en desamiantados, comprobándose que las mismas están debidamente cualificadas para ello y disponen del correspondiente plan de trabajo autorizado por la Autoridad Laboral».

Entre tanto, la Fiscalía ha solicitado en los juzgados de Cartagena que, junto al historial médico de los cinco trabajadores mencionados en su denuncia contra Repsol por tres presuntos delitos, reclame la incorporación a la causa de datos sobre la labor de la Inspección de Trabajo.

En concreto, pide conocer «las actuaciones inspectoras realizadas para determinar los posibles riesgos de exposición a amianto existentes en el centro de trabajo en la actualidad», de acuerdo con el informe sobre la visita de octubre a la planta.

Especial preocupación suscita en la Fiscalía conocer «las zonas en las que se está procediendo al desamiantado y, muy especialmente, la posible exposición tanto de trabajadores de las empresas contratadas como de Repsol». También se solicita la declaración testifical de técnicos, encargados o responsables de las dos empresas que realizan el desamiantado.

Datos del Santa Lucía

El fiscal reclama, de igual forma, que Repsol remita la relación de los trabajadores de la empresa expuestos y postexpuestos a fibras de amianto, hasta ahora negados a la Comunidad Autónoma. Y reclama que el Hospital Santa Lucía aporte los datos sobre trabajadores y extrabajadores a los que se ha diagnosticado enfermedad profesional relacionada con el amianto, o que han fallecido por dicha causa desde 2013 hasta la actualidad.