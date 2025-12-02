La peste porcina obliga a alertar de los cadáveres de jabalí hallados en el monte

El regreso de la peste porcina africana a España, una enfermedad que no afecta al ser humano, pero que causa importantes bajas en ... cerdos y jabalíes, ha puesto en guardia a comunidades con una gran presencia del sector ganadero de porcino como la Región de Murcia. Gobierno regional, veterinarios, empresas cárnicas, asociaciones de defensa sanitaria, organizaciones agrarias y Guardia Civil se reunieron ayer para fijar medidas y protocolos que salvaguarden una actividad comercial que genera un impacto anual de 500 millones de euros en exportaciones de carne. La cabaña ganadera alcanza las 2,3 millones de cabezas de porcino cada año.

La Comunidad va a multiplicar por dos o por tres las 4.000 analíticas que se realizan en las 1.400 explotaciones porcinas de la Región de Murcia cada año. El último caso local erradicado data de 1988, mientras que la enfermedad se extinguió en España en 1994. Más de tres décadas después, la peste porcina africana se ha detectado en dos casos confirmados de jabalíes muertos en Barcelona, con varios más sospechosos, y cuyo origen se achaca a un bocadillo o restos de otra comida con carne contaminada que se pudo depositar en contenedores o papeleras cercanas a zonas forestales. España se suma así a la lista de 14 países de la Unión Europea donde esta enfermedad está activa con uno o varios positivos.

LA PESTE PORCINA La peste porcina es una enfermedad vírica hemorrágica altamente contagiosa que afecta al cerdo doméstico y jabalí salvaje, pero no a los seres humanos. La enfermedad se caracteriza generalmente por la muerte repentina de los animales. Eritemas cutáneos Diarrea sangrante Fiebre Pérdida de apetito Debilidad Respiración dificultosa Cianosis en orejas, patas o jamones Hemorragias internas Ejemplo de un pulmón J.A.S. Fuente: EFE

«Hemos solicitado a los ganaderos que se extreme la precaución y sean más rigurosos, si cabe, con las medidas de bioseguridad» Juan Pedro Vera Director General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera

Esta enfermedad preocupa por ser un limitante comercial. Hasta última hora de ayer varios territorios de fuera de la Unión Europea se fueron sumando a la lista de países que han vetado la exportación de cerdos vivos, carne o derivados mientras dure la crisis, y que no aceptan la regionalización, es decir, no permiten el envío de productos en provincias libres de esta enfermedad. Argentina y el Reino Unido se unieron a Canadá, Colombia, Corea del Sur, Malasia y México en esta prohibición. Hay 44 países a los que España envía carne de cerdo que exigen medidas en caso de localizar un positivo por este virus. Mientras, China confirma al Gobierno que seguirá importando cerdo español y reduce su veto a la provincia de Barcelona, según indicó ayer el ministro Luis Planas

Protocolos en las granjas

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, quien lideró el encuentro con el sector junto al catedrático de Sanidad Animal, Christian de la Fe, lanzó un mensaje de tranquilidad al asegurar que la ganadería regional está «profesionalizada» y preparada desde hace años contra la peste porcina. «La desinsectación, la desinfección y la desratización de todas las explotaciones ganaderas» son medidas en «bioseguridad» que hacen a la ganadería murciana «de las más seguras del mundo». Vera pidió incrementar aún más las medidas en las granjas, como limitar la entrada y salida de vehículos, reforzar el vallado de las explotaciones o emplear calzas desechables. «Nuestras empresas están trabajando con normalidad, al igual que lo estaban haciendo hace dos semanas», afirmó el responsable.

Las claves sobre el virus de la peste porcina africana ¿Qué efectos produce la peste porcina? Este virus, de la familia Asfarviridae, afecta a los cerdos y a los jabalíes, y les provoca una serie de síntomas como fiebre, conjuntivitis, hemorragias, vómitos y convulsiones.

¿Cómo se transmite entre los animales? Aunque no se transmite a humanos, los animales infectados pueden contagiar a otros por medio de saliva, orina, heces, secreciones nasales y el aire, así como por garrapatas.

¿No había presencia en España? Desde 1994 España estaba libre de esta enfermedad. Sin embargo, el virus puede entrar a través de productos contaminados que sirven de alimento a cerdos o jabalíes.

¿Cómo se controla en la fauna silvestre? En los jabalíes solo se puede controlar mediante la caza, se evalúa la presencia del virus y se aplican medidas como los vallados eléctricos para restringir el movimiento.

¿Hay tratamiento para la enfermedad? No existe tratamiento, por lo que las medidas son muy estrictas cuando se declara un foco, que son sacrificar a los animales infectados y eliminar los cadáveres.

Las instrucciones debatidas ayer van dirigidas tanto a cazadores, senderistas como a cualquier deportista que recorra zonas forestales para que notifiquen al 112 o al Seprona cualquier posible caso de infección si localizan un jabalí muerto o con síntomas de estar enfermo.

35.000 jabalíes

El Gobierno catalán, con apoyo ahora de la UME, ha fijado dos radios de vigilancia de 6 y 20 kilómetros desde el punto donde se localizaron los dos primeros cadáveres. Las analíticas hechas en 40 granjas del perímetro vigilado han dado negativo, pero esto no impidió ayer que los envíos comerciales extracomunitarios de la industria cárnica catalana quedaran congelados. «Es una enfermedad altamente infecciosa, que no afecta al ser humano ni por consumo ni por contacto», comentó Teresa López, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, presente en la reunión, «pero sí que produce una mortalidad que llega en muchísimos casos al 100%» entre cerdos y jabalíes.

Veterinarios y ganaderos han pedido mayor control sobre la población de jabalí en los espacios naturales, para lo que se requirió la presencia en la reunión del Seprona de la Guardia Civil y los agentes medioambientales. Vera aseguró que su población está «en mínimos históricos», con un censo medio anual de 35.000 animales en la Región y la muerte de 13.000 en batidas de los cazadores. La representante de los veterinarios señaló que «ahora lo que necesitamos es un control y vigilancia del medio natural porque, evidentemente, los jabalís se mueven y son el mayor agente expansivo de esta enfermedad, y este virus es muy resistente».