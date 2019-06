Las 'perlas' que deja en las redes sociales el nuevo presidente de la Asamblea Tuits sobreimpresionados en una imagen de Alberto Castillo e Isabel Franco en la Asamblea Regional. / LV / Guillermo Carrión El perfil de Twitter de Alberto Castillo refleja críticas al PP, a Vox e incluso insultos contra deportistas y políticos independentistas JOSÉ DAVID MARCO Murcia Miércoles, 12 junio 2019, 00:51

Alberto Castillo, nuevo presidente de la Asamblea Regional, está acostumbrado a comentar la actualidad. Tras una larga carrera como periodista, profesión que ejerció durante 34 años, informando de todos los asuntos informativos de la Región, Castillo cambió los micrófonos por las redes sociales. Y en su perfil de Twitter quedan reflejadas las filias y las fobias de la que es ya la segunda autoridad de la Comunidad. Alberto Castillo no ha tenido reparos en comentar todo lo acontecido en la Región de Murcia antes, durante o incluso después de haber dado el salto a la política tras su inclusión en las listas de Ciudadanos.

El nuevo presidente de la Asamblea Regional abrió su cuenta en Twitter en febrero de 2011 y desde entonces acumula la friolera más de 88.000 mensajes publicados en esta red social. Sus más de 7.200 seguidores pueden dar fe de que no es de los que tienen pelos en la lengua a la hora de comentar y calificar la gestión de los personajes públicos, aunque ahora él mismo se haya convertido en uno de ellos.

Insultos Ira contra Quim Torra, Echenique... y Cristiano Ronaldo

Como figura institucional que representará al parlamento elegido democráticamente por la toda la sociedad murciana quizás a partir de ahora Alberto Castillo modere su lenguaje, pero lo cierto es que hasta ahora le ha costado hacerlo, especialmente cuando ha querido calificar a representantes independentistas como Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, o a políticos con los que poco o nada tiene en común como Pablo Echenique, hasta hace poco secretario de Organización de Podemos y una de las cabezas visibles de la formación morada. A este último, precisamente, ha llamado 'tonto' en varias ocasiones («Anda mira el tonto como se las gasta... Chorizo estafando a la Seguridad Social que es tanto como estafarnos a todos... y pretende dar lecciones de decencia. Vaya tropa», escribía en un tuit) e incluso se sirvió de una noticia falsa -el propio Echenique la desmintió- sobre un supuesto apoyo de Echenique a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para volver a utilizar este insulto contra él.

Mención especial merece la cruzada del nuevo presidente de la Asamblea Regional contra políticos independentistas e incluso contra personajes públicos que él identifica con estas ideas como el futbolista Gerard Piqué. «Vaya cruz que no ha caído con el tonto este», escribía este pasado mes de marzo comentando una noticia sobre Quim Torra; «este chico es tonto y ejerce como tal», decía sobre Gabriel Rufián (ERC). Comentando un vídeo de Piqué pedía su expulsión de la selección española de fútbol.

Cierto es que en su dilatada actividad en Twitter no solo disparó insultos por temas relacionados con la política. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, fue para él un «imbécil» por decir que se quería ir del Real Madrid tras haber ganaco una Champiosn League con el equipo blanco. Un árbitro, allá por el año 2012, fue también un «gilipollas» en un escueto tuit publicado solo con el objetivo de insultar al colegiado.

Enemiga declarada Noelia Arroyo, «Torquemada»

Volviendo a la política regional, Alberto Castillo ha tenido también sus más y sus menos con Noelia Arroyo, exportavoz del gobierno regional exconsejera de Transparencia en el gobierno de López Miras y actual concejal electa como candidata por el PP a la alcaldía de Cartagena. A Arroyo la calificó como «Torquemada», haciendo alusión a supuesta censura ordenada por la exconsejera.

A José López, candidato más votado por MC en la ciudad portuaria, también le ha dedicado varios mensajes 'cariñosos' en estos últimos años. En uno se preguntaba si «¿Este personaje es tonto o ejerce de tonto?», en otro le acusaba de ponerse «pesao» -sic-.

Vox y el PP Vox, la «extrema derecha» que se lleva los votos del PP

Alberto Castillo, que ha necesitado la abstención de Vox y que un miembro de este partido entre en la Mesa de la Asamblea para que él fuera nombrado presidente, no ha tenido reparos en calificar como partido de «extrema derecha» a la formación de Santiago Abascal. Lo hacía debatiendo con otro usuario, al que le decía él mismo conoce personas cercanas que están en Vox y no está de acuerdo con que se les considere «fascistas», aunque «eso no quita para reconocer que es extrema derecha».

En la misma línea, el nuevo presidente de la Asamblea calificada de «derecha dura» a la formación que irrumpe con cuatro diputados en la política regional y acusaba a Fernando López Miras de hacer guiños a la ultraderecha al haber dicho el candidato del PP que no tenía miedo de pactar con Vox, un partido al que, por cierto, comenzó a seguir ya desde el año 2014, cuando identificó a sus seguidores como «los cabreados del PP». Esta línea es la que ha venido defendiendo en sus redes sociales durante todos estos años, asegurando que «los votos de Vox son votos que se le van al PP por la derecha».

Cabe señalar que la postura de Alberto Castillo con Vox se ha ido moderando en los últimos días en sus redes sociales, donde acusaba al PSOE -con una foto no del todo acertada puesto que no se trataba de una reunión para negociar- de haberse reunido con la formación de ultraderecha tal después de los reproches de este mismo partido a Ciudadanos por ser claves sus acuerdos con los de Santiago Abascal para formar gobiernos.

Mención aparte merece la opinión del nuevo presidente de la Asamblea sobre Pablo Casado. Al líder del PP a nivel nacional llega a definirlo como «niñato engreído» diciendo que su incontinencia verbal estaba empezando a cansarle.

La huella digital de calificativos variopintos de Alberto Castillo en Twitter llega también a otros asuntos como el soterramiento, defendiendo incluso que Murcia «no necesita AVE», sino trenes híbridos, aunque en el caso de que la alta velocidad llegue a la Región siempre ha mantenido que lo haga pasando la línea soterrada por la ciudad de Murcia.

Es de suponer que una vez elegido como cargo institucional en la Región de Murcia su perfil en redes sociales pase a ser más sobrio, lo cierto es que Alberto Castillo ha aprovechado estos últimos días antes de ser nombrado presidente de la Asamblea Regional para aumentar su actividad en Twitter. En los últimos meses, de hecho, llega a acumular una meda de 21, 75 tuits diarios, habiendo alcanzado uno de sus picos precisamente el pasado 26 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales. El día 10 de junio, un día antes de ser nombrado, llegó a publicar 13 mensajes en esta red social.

Los usuarios a los que ha mencionado Alberto Castillo en Twitter desde el pasado mes de enero son el presidente Pedro Sánchez (191 veces)-al que ha acusado de estar «riendo las gracias a Torra» aunque precisamente hace años le gustó su postura posando en un mitin con una bandera de España-, el PSOE (137), el PP nacional (85), Vox (73) y el Partido Popular de la Región de Murcia (66).