«Desde pequeña siempre he necesitado crear e improvisar»

La pintora Teresa García Macabich presenta 'Exposiciones', su próxima exposición MINERVA PIÑERO Viernes, 27 julio 2018, 07:36

Rebeldía y disimulo. Dos expresiones por las que Teresa G. Macabich (Murcia, 1958) trabajó durante más de doce horas en su estudio; dos de los gestos que más le ha costado plasmar en sus lienzos. «Terminaron doliéndome hasta las cervicales», bromea al recordar el tiempo que ha invertido en el color, la luz, la textura y delicadeza que conforman 'Expresiones', una de sus próximas exposiciones. Para esta artista, el arte es vocación, pero también un largo proceso de investigación. Observar la variedad de semblantes que refleja en sus retratos, pintados al óleo, es el último reto al que se ha enfrentado.

-¿Por qué 'Expresiones'?

-Me hizo gracia un gesto que puso mi hija y se me ocurrió crear algo que le hiciera referencia. Me parece interesante cómo cada individuo se expresa de una forma; no todo el mundo pone la misma cara de sorpresa, por ejemplo. Existe algo en cada uno que es especial. Desde pequeña lo que siempre he necesitado ha sido crear e improvisar, así que he buscado muchísimos gestos, no solo los de alegría y tristeza.

-¿Como cuáles?

-Como la rebeldía, la persuasión, el gesto de determinación, de conexión, cariño, amor... Mis modelos han sido familiares, amigos y conocidos. La pintura de los rostros es en óleo.

-¿Cuál se le resiste?

-El de cariño, por ejemplo. Cuando le dices a una persona que ponga esa expresión, se ve muy forzada. Y tiene que ser de verdad. La cara que se nos pone al tener una idea también me ha costado bastante. La gente se pone en plan maniquí, no se ve natural. Hay ciertos gestos que si no se sienten no se pueden expresar bien.

-¿Y los fondos de esos retratos, cómo son?

-Más modernos. En ellos aúno acrílicos con óleos, realizo descomposiciones de pintura... Son mixtos. Por otra parte, las caras son más realistas.

-¿Trabaja solo con retratos?

-No, también en otra exposición, en 'Paisajes', que podrá verse en la cafetería del hotel Arco de San Juan en agosto. Es una pintura más contemporánea, moderna y etérea. Un trabajo más resultón, realizado con espátula y pintura acrílica.

-¿Son reales estos paisajes?

-No exactamente. Nacen de los recuerdos, de los viajes, de la imaginación... Prefiero inventármelos o juntar algunas ideas. La habilidad de captar un momento determinado se la dejo a los fotógrafos, que son grandes profesionales.

-¿Cree en la inspiración?

-La inspiración existe, pero no soy de las que la espera tumbada en el sofá o en un bar... En mi caso, cuando no me llega, me pongo a probar pinturas y técnicas, empiezo a dibujar, a rectificarme, me intereso por aprender anatomía, por la luz y las sombras... Una persona no puede esperar a que llegue la inspiración sin haber trabajado antes. Por supuesto que existe, y yo he llegado a estar durmiendo y de repente me he levantado para pintar un cuadro, y he estado trabajando algunas ideas y he decidido cambiarlas en el último momento, pero creo más en el trabajo.

-¿Considera que un punto sobre un lienzo en blanco es una obra de arte?

-Pienso que el arte es trabajo; técnica; saber expresar lo que se siente. Hay grandísimos maestros que se han tirado horas y horas trabajando, perfeccionándose, investigando. La constancia, cuando se lleva al lienzo, es una maravilla. Sin embargo, el éxito a veces lo consiguen quienes están en un momento determinado y dan con unos padrinos adecuados.

-¿Es Murcia una lugar adecuado para el arte?

-Es una región de artistas en todos los sentidos, ya sea en la música, teatro o pintura. Hay algo en el ambiente, pero nadie es profeta en su tierra. En mi caso, que he expuesto en ciudades como Madrid, creo que conseguir un hueco en las salas de pintura murcianas es muy difícil. No me gusta la burocracia que hay; el papeleo. Es como si las exposiciones solo se facilitasen a los pintores consagrados.

-¿Dónde y cuando expondrá 'Expresiones' ?

-En noviembre, en la galería de Los Postigos, en Molina de Segura. Serán una treintena de cuadros.