«En el peor escenario, la temperatura media de la Región puede subir 2 o 3 grados en 20 años» Juan Esteban Palenzuela, en el Observatorio de Guadalupe de la Aemet. / Edu Botella / AGM Juan Esteban Palenzuela, delegado territorial de la Aemet, señala la relevancia de este dato, que apunta a un futuro nada halagüeño debido al cambio climático MANUEL BUITRAGO Lunes, 1 abril 2019, 11:47

«Los escenarios regionalizados para el clima futuro no son nada halagüeños, y es necesario y obligado difundir esta información», destaca Juan Esteban Palenzuela, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuando se le pregunta por el nivel de alarma ante los impactos del cambio climático en la Región de Murcia. El informe recién presentado por la Aemet alerta de que el cambio climático afecta ya al 68,5% de españoles, con especial incidencia en el sureste peninsular, Castilla-La Mancha y Valle del Ebro. «Algunos estudios señalan que un exceso de información alarmante puede provocar efectos contrarios a los pretendidos sobre un mayor nivel de compromiso ambiental», advierte Palenzuela. Se ciñe a las proyecciones y registros oficiales para apuntar que, en el peor escenario, habrá un aumento notable de las temperaturas de 2 o 3 grados; y un descenso de hasta el 30% de precipitaciones, junto a periodos de sequía más prolongados.

«Las proyecciones climáticas dependen del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero que se considere; que van desde los más optimistas, en los que se considera que las emisiones se suprimen en gran medida, a los que suponen que se sigue emitiendo con un ritmo de crecimiento como el actual. Consultando las proyecciones regionalizadas, podemos señalar que en el peor de los escenarios entre los años 2040 y 2060, para la Región de Murcia se estima un aumento en la temperatura media anual de máximas alrededor de los 2-3º C, llegando a los 4-5º C para el periodo 2080-2100. Con respecto a la precipitación, las proyecciones indican una reducción entre un 10-15% para el periodo 2040-2060, y entre el 20-30% para 2080-2100, aunque en este caso la incertidumbre es mayor que para la temperatura», explica y contextualiza: «Parece que apuntar un aumento de 2-3º C no es demasiado, pero para hacernos una idea, los años más cálidos sobre la Región de Murcia han presentado unas anomalías de temperatura de alrededor de 1º C».

«Los veranos se han alargado 8 semanas en San Javier, y hay menos días de nevadas en Moratalla»

«El incremento del nivel del mar en las costas de la Región de Murcia se situará de unos 0,6 metros en el periodo 2081-2100»

'Desaparece' el invierno

Habrá una tendencia general y común en todas las comarcas al aumento de temperaturas. Dicho incremento se ha observado desde el inicio de los registros en 1941, y se puede cuantificar en una subida de la temperatura media regional de 0,1 grados cada 10 años, apunta Palenzuela. «Otros indicadores a nivel regional son la disminución del número de días de heladas durante el invierno climatológico, de casi dos menos por década». Precisa que en el ámbito de cada comarca o zona, habría que analizar las series más largas de algunos observatorios. «En este sentido, podríamos citar la disminución del número de días con nevadas en la estación de Cañada de la Cruz en Moratalla, que se puede estimar en unos dos días menos con precipitación en forma de nieve cada década. Otros ejemplos son el aumento de unas cinco noches tropicales (cuando la temperatura no baja de los 20º C) en el Observatorio de Alcantarilla, no afectado por el efecto de isla térmica; o el alargamiento de los veranos de unas ocho semanas, observado en San Javier con datos desde el año 1943».

El invierno ha desaparecido prácticamente en el Sureste y otras zonas. ¿Hay que acostumbrarse a ello, con lo que implica en los hábitos de vida, la flora y la fauna? ¿Es una tendencia que irá a más? El delegado de la Aemet subraya que los impactos del cambio climático en el sur de Europa «van a ser los más costosos de todo el continente. Tiene implicaciones económicas, sanitarias, ecológicas y muchas más. No obstante, debemos diferenciar clima y meteorología. Las tendencias al aumento de temperatura y olas de calor están claras, pero eso no quiere decir que no sigamos teniendo episodios fríos o muy fríos en invierno, aunque la tendencia en el largo plazo sea a un clima más cálido».

Los largos periodos de sequía, a los que está 'aclimatada' la Región de Murcia, irán en aumento, según los escenarios regionalizados. Prevén un incremento en unos 10 días de promedio en los periodos secos, entre 2040 y 2060, y hasta 20 días para el periodo 2080-2100.

La Aemet no se encarga de estudiar y seguir la evolución del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global, apostilla Juan Esteban Palenzuela cuando se le pregunta sobre la consistencia y alcance de los estudios que apuntan a que La Manga del Mar Menor sería uno de los enclaves más expuestos a la subida del nivel del mar.

Hecha la precisión sobre las competencias de la Agencia, señala que los sucesivos informes del estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial y algunos otros estudios sobre las subidas del nivel del mar, «ponen de manifiesto los ascensos observados en los últimos 26 años, en los que se alcanzan los 3,15 milímetros al año de aumento medio global de nivel del mar. Para el caso del Mediterráneo se han realizado regionalizaciones que indican que en el peor de los escenarios de emisiones el incremento del nivel del mar, en las costas de la Región de Murcia, se situará para el periodo 2081-2100 en torno a los 0,6 metros».

Avance del desierto

La Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro son las zonas más castigadas por el cambio climático. ¿Qué tienen en común? ¿Significa que el desierto avanza? «En el informe de la Aemet se presenta la distribución de los diferentes tipos de clima sobre España, teniendo el cuenta la clasificación de Köppen-Geiger. En este esquema climático la clasificación se realiza a partir del cociente entre la precipitación y temperatura medias anuales. Por tanto, al aumentar la temperatura y aunque no haya disminuciones importantes de lluvias los valores obtenidos son más pequeños y tienden a un clima tipo seco o semiárido. En las zonas mencionadas existen mínimos pluviométricos, asociados al abrigo orográfico frente al paso de las borrascas atlánticas. Ya se apreciaban hace varias décadas, sin embargo el factor determinante en los últimos veinte años ha sido el incremento de temperatura, que ha hecho que los climas secos tengan mayor extensión en dichas zonas», detalla Palenzuela. Sobre la desertificación, advierte de que irá ganando extensión en el sureste y en zonas del interior peninsular debido a las tendencias proyectadas en temperatura.

Elevado coste climático

En los mapas y estudios de la Unión Europea, Murcia figura entre las regiones más áridas junto a Sicilia. Está catalogada incluso como una zona de riesgo geopolítico por la escasez de agua. «Según un informe del año 2017 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, no solamente la Región de Murcia o el sureste de la península serán las zonas más críticas debido al cambio climático, sino todo el sur y sudeste de Europa», recalca Palenzuela, quien aclara que la adaptación y mitigación del cambio climático caen en parte fuera del ámbito de la Aemet, aunque participa en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

«Las previsiones de costes de los daños asociados al cambio climático alcanzan un importe máximo en la región mediterránea», subraya. «Todas estas observaciones afectan a España. Estos puntos críticos experimentarán más repercusiones negativas que otras zonas».

No cree que se pueda producir un cambio de tendencia a medio o largo plazo, en el que revierta el cambio climático. «Existe una inercia del sistema climático, debida fundamentalmente al papel de los océanos, con una gran capacidad de absorción de calor y un coeficiente de mezcla muy lento entre las capas superficiales y las aguas profundas. Es decir, muchos aspectos del cambio climático persistirán durante siglos, incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se detuviesen. El cambio climático está comprometido por las emisiones pasadas, presentes y futuras. La larga permanencia en la atmósfera del CO2 ya emitido (más del 20% permanecerá más de 1.000 años una vez que las emisiones hayan cesado) causa una irreversibilidad del calentamiento a escala temporal humana a menos que haya importantes detracciones de CO2 de la atmósfera (emisiones negativas) durante periodos prolongados».