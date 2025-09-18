¿Pensando en especializarte? Un postgrado te abre nuevas puertas

UCAM dispone de un amplio catálogo de postgrados de primer nivel y asentados en la excelencia formativa, dando a los alumnos la posibilidad de conectar con el mercado laboral con un claro valor añadido

EFQ Murcia Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:40 Compartir

En un mundo tan globalizado como el actual, en el que todo evoluciona a una velocidad vertiginosa, los profesionales deben actualizar sus conocimientos para poder ser competitivos y dar respuestas a las nuevas demandas que surgen en la sociedad

Es por ello que estudiar un postgrado supone una inversión estratégica tanto para un recién egresado que precisa de una alta especialización tras finalizar sus estudios, como para profesionales en activo que decidan reciclarse actualizando conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades que les posibiliten promocionar en su área. Si todavía no lo tienes claro, estas son algunas de las razones para continuar formándote con un postgrado:

Especialización: estudiar un postgrado aporta conocimientos específicos sobre un determinado campo, permitiendo obtener un valor diferencial.

Acceso a más y mejores oportunidades laborales: Estudios de empleabilidad en España muestran que los titulados con postgrados tienen mayores tasas de inserción y salarios superiores a los de grado. Según el ranking CYD 2025, las universidades privadas con mayor vinculación empresarial presentan resultados destacados en inserción laboral.

Networking profesional: en pocas ocasiones se hace referencia a este aspecto tan relevante, y es que un postgrado no solo permite adquirir conocimientos, sino también aumentar la red de contactos, y esto es muy importante, al abrir nuevas oportunidades laborales, colaboraciones, etc.

Desarrollo de habilidades: los postgrados complementan a la formación universitaria previa, permitiendo centrar la atención en un determinado tema. Esto fortalece nuevas habilidades, abriendo la mente a un pensamiento más crítico y más resolutivo ante posibles problemas que puedan surgir en el ejercicio profesional.

Una vez que hemos decidido dar el paso y estudiar un postgrado, es prioritario elegir bien dónde formarse. Para ello, los estudiantes pueden consultar los planes de estudio y ver cuál se adapta más a sus necesidades, además de conocer qué valoración tiene esa institución. Son numerosos los ranking nacionales e internacionales que analizan la calidad de las universidades, tanto públicas como privadas. Un ejemplo de ello es la prestigiosa revista FORBES, que recientemente publicó el listado de las 20 mejores universidades españolas, entre las que incluyó a la Universidad Católica de Murcia.

La institución dispone de un amplio catálogo de postgrados de primer nivel en ámbitos como la salud, el deporte, la ingeniería, el derecho, la comunicación o la gestión, algunos necesarios para acceder al ejercicio de la profesión o alcanzar las máximas competencias, como los de Psicología General Sanitaria, Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura, Arquitectura o el de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, todos ellos asentados en la excelencia formativa que caracteriza a la UCAM, dándoles la posibilidad de conectar con el mercado laboral que demanda profesionales con una completa formación, un claro valor añadido.

Ampliar

Formación online

La Católica de Murcia imparte la formación en modalidad presencial, semipresencial y 'online', destacando la flexibilidad de horario que se ofrece al alumnado. Aquellos que se decanten por la formación online, recibirán unos estudios con la misma calidad educativa que el resto de programas formativos de la institución. Para el correcto desarrollo de estos, la UCAM pone al servicio del estudiante varias herramientas para completar su formación: campus virtual, videoapuntes, videoconferencias, vídeos polimedia, API Virtual, etc. Además, pone a su disposición el acceso a la Biblioteca Digital y a un API Virtual donde hacer uso de programas informáticos especializados. También contará con un tutor personal que le acompañará tanto en lo académico como en lo personal durante toda su etapa educativa.

Títulos en inglés

El ranking CYD, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, destaca el liderazgo de la UCAM en internacionalización, siendo la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Además, año tras año sigue creciendo el número de estudiantes extranjeros que deciden formarse en la UCAM, una prueba más del reconocimiento internacional de la institución.

¿Por qué elegir la UCAM para estudiar un postgrado?

• Enfoque práctico y orientación al empleo: La UCAM tiene una fuerte conexión con el mundo profesional, garantizando que los contenidos aprendidos sean relevantes y aplicables desde el primer día. Esto se traduce en una alta tasa de empleabilidad para sus egresados.

• Metodología de calidad y profesorado experto: El claustro de profesores de la UCAM no solo está compuesto por académicos, sino también por profesionales en activo con experiencia real en sus campos. Esto asegura que la formación sea teórica y práctica, actualizada con las últimas tendencias del mercado laboral.

• Internacionalización y visión global: La UCAM es una universidad con una clara vocación internacional. Ofrece programas bilingües, convenios con universidades de todo el mundo y la posibilidad de realizar estancias en el extranjero, lo que enriquece la experiencia educativa y te prepara para un entorno laboral globalizado.

• Atención personalizada: En la UCAM, la cercanía con el alumno es fundamental. Se fomenta una relación estrecha con los profesores y tutores, lo que permite un seguimiento más personalizado y un apoyo constante para ayudarte a alcanzar tus metas. Para ello la Católica de Murcia se distingue por su servicio de tutorías personales, que acompañan al estudiante durante toda su formación.

Son numerosos los rankings nacionales e internacionales que avalan la calidad educativa de la UCAM, y por tanto, de sus programas formativos:

QS World University Rankings 2026: Posiciona a la UCAM entre las mejores universidades del mundo, tras situarla entre las 1.501 de las 8.467 evaluadas, destacando en internacionalización y sostenibilidad.

THE Impact Rankings 2025: top 401–600 mundial; top 80 global en calidad educativa y top 101 en industria e innovación.

Ranking CYD 2025: 1.ª universidad española en empleabilidad y líder privada en financiación externa.

U-Ranking: Los graduados de la Universidad Católica de Murcia superan en casi un 10% la media nacional en contratación y perciben sueldos 2.000 euros superiores

Másteres de El Mundo: 5.º nacional en Fisioterapia del Deporte y 4.º en Analítica Web & Big Data.

Ampliar

MÁS INFORMACIÓN

Oferta académica completa: www.ucam.edu

Contacto: 968 278 800