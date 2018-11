«Muy pendiente del curso de los acontecimientos» en la empresa Coopbox

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio Cordero, fue recibida a las puertas del hotel donde se celebró el Día Mundial del Cooperativismo por un grupo de trabajadores de la fábrica multinacional italiana Coopbox Hispania, enclavada en el polígono industrial Saprelorca, afectados por un expediente de regulación de empleo y un expediente temporal de regulación de empleo de modificación de contratos de trabajo. Estos le entregaron un documento en el que le resumían la situación actual en que se encuentran. «No me ha dado tiempo a leer la carta que me han entregado. Les he escuchado atentamente. Se trata de una empresa que también tiene una factoría en Alcalá de Henares. Me he comprometido a estar muy pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos», señaló la ministra a preguntas de 'La Verdad'.

Valerio Cordero añadió que «me han comentado que están inmersos en un ERE y un ERTE. Como tendrán que pasar por la Dirección General de Trabajo, me he comprometido con ellos a que estaré muy pendiente. Espero y deseo que la solución sea lo más rápida posible y la mejor para todas las personas que trabajan en ambas empresas».

Durante el acto, se hizo entrega de los Premios Arco Iris que promueve Ucomur. Lo recibieron Elaboraciones SAF S Coop. Patatas Rubio de Bullas; Huerta Solar la Jeresa S Coop. de Lorca; Calzados Yute Caravaca, S Coop. de Caravaca de la Cruz; la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); Juan Pablo Muñoz López, Asesoría Celdrán&Muñoz, S Coop. de Mazarrón; Antonio Bastida Peñas, jefe del Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca; y el Ayuntamiento de Santomera.