El hospital Los Arcos en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos

Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital de Los Arcos tras sufrir heridas leves en la riña, con una veintena de implicados

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:43

Una pelea multitudinaria en un bar de San Javier se saldó este fin de semanas con hasta seis detenidos. La riña, en la que llegaron a verse implicadas cerca de una veintena de personas, dejó dos heridos leves que tuvieron que ser trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18 horas en el entorno del restaurante Belice, en la pedanía de El Mirador, en San Javier. Por motivos que se investigan comenzó un tenso enfrentamiento entre un nutrido grupo de personas que se propinaron diversos golpes.

Hasta la zona se trasladaron miembros de la Guardia Civil, que solicitaron la colaboración de la Policía Local de San Javier, que desplazó varias patrullas a la zona. Los agentes lograron disolver la pelea y detener a seis personas que presuntamente se habían visto implicadas en la riña.

