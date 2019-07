El 'no' a Pedro Sánchez ganará entre los diputados murcianos En el mejor de los casos, el candidato solo obtendrá cuatro votos favorables de los representantes de la Región en el Congreso DAVID GÓMEZ Lunes, 22 julio 2019, 07:27

El 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se impondrá entre los diputados por la Región, pase lo que pase finalmente con las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. En el mejor de los casos, el candidato a la presidencia del Ejecutivo obtendría cuatro votos afirmativos, los de los tres representantes de su partido (Pedro Saura, Juan Luis Soto y Marisol Sánchez Jódar) y del único miembro de la formación morada, Javier Sánchez Serna, si es que la organización de Iglesias decide facilitar la reelección del aspirante socialista. Bajo ningún concepto votarán otra cosa que no sea 'no' Lourdes Méndez y Joaquín Robles, diputados de Vox, como tampoco lo harán, salvo giro inesperado, los parlamentarios Teodoro García e Isabel Borrego, que representan al PP, y Miguel Garaulet y José Luis Martínez, que forman parte del grupo de Cs.

López Miras y Conesa estarán en el Congreso para la primera jornada del debate

Pedro Saura se mostraba optimista en la tarde del sábado tras la renuncia del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a un sillón en el Consejo de Ministros. «Se han desbloqueado las negociaciones, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para acordar un programa de gobierno riguroso», indica el todavía secretario de Estado de Infraestructuras. «Hay que trabajar sin vetos ni imposiciones porque España necesita un Gobierno cuanto antes, ya que en este tiempo de interinidad no se pueden realizar las reformas económicas ni las inversiones que el país necesita», explica Saura, que lamenta la negativa de PP y Ciudadanos en facilitar las cosas a Pedro Sánchez en pro de la estabilidad de la nación. Especialmente crítico se muestra el diputado con el líder de este último partido, Albert Rivera, «que se ha quitado definitivamente la máscara y se ha escorado hacia la derecha». Al dirigente del PSOE, por tanto, no le ha sorprendido la decisión de Cs de aliarse en la Región con PP y Vox antes que con Diego Conesa, pese a que daban los números. Saura no quiso aventurar nada sobre su continuidad al frente de la secretaría de Estado de Infraestructuras, un área clave para la Región, que históricamente ha sufrido un déficit de inversiones en esta materia.

«Iglesias está aflojando»

También Teodoro García, secretario general del Partido Popular, está convencido de que, entre hoy y el jueves, PSOE y Unidas Podemos suscribirán un pacto para gobernar conjuntamente, «sobre todo porque Pablo Iglesias está aflojando». Pero, «aunque es evidente que un Ejecutivo de estos dos partidos perjudicaría a la Región», en el PP siguen sin plantearse una abstención que posibilitaría al candidato a la presidencia del Gobierno librarse de incluir a miembros de la formación morada en el Consejo de Ministros. «No podemos avalar a alguien como Pedro Sánchez», zanja el número dos de Pablo Casado.

Por otra parte, en la zona de público del Congreso estarán hoy siguiendo el debate el presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, y el secretario general del PSRM, Diego Conesa.