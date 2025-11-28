Pedro García Aguado: «El consumo de algunos contenidos debería estar vetado a ciertas edades»

Conocido por tres generaciones diferentes, Pedro García Aguado (1968, Madrid) es un nombre que les suena a aquellos que vivieron las olimpiadas de Barcelona 92 ... y que vieron como él y su equipo se llevaban el oro olímpico en 1996. También es un nombre que resuena en las familias que veían Hermano Mayor en sus televisones, alrededor de 2009. En la actualidad, es conocido por todos esos niños y adolescentes que asisten a sus conferencias, en las que habla de bullyng, adicciones y convivencia. Tal y como intentó en el programa, Hermano Mayor, pretende ayudar a los demás, a través de las dificultades personales que ha sufrido y su experiencia con las adicciones.

-¿Por qué decidió participar en Hermano Mayor?

-Creo que me lo propusieron por mi historia. Yo pensé que el programa iba a ser para prevenir adicciones. Entonces, yo que ya me había recuperado, pensé, 'si puedo evitar que una persona no caiga en lo mismo que yo, me encanta el programa'. Luego me di cuenta de que no era para eso, sino que era más un programa de intervención familiar.

-¿Cuál fue el caso más difícil del programa?

-Acompañé a 100 familias. Hay muchos casos diferentes, es difícil, te diría, por la desazón que me produjo, un chico del País Vasco que estaba enganchado a las drogas. No diré nombres porque no quiero desvelar su identidad, ya lo he hecho en otras ocasiones y me han llamado la atención y con razón. El objetivo fue llevarle a un centro terapéutico, pero luego se escapó de ese centro a los tres días de acabar el programa, y según salió en las noticias, agredió a su abuela, este no era un caso para televisión. Una chica que trascendió fue Dakota, era un caso muy complicado porque tenía mucha rabia, mucho dolor, un duelo no resuelto y su comportamiento no era porque fuera una mala chica. El programa señalaba mucho el mal comportamiento de los chavales, pero realmente detrás había cosas muy graves que habían pasado en algunas familias. Me acuerdo un caso en el que la madre había permitido que su pareja se acostara con su hija.

-Si le volvieran a proponer grabar otra vez Hermano Mayor, ¿qué aspectos o enfoques cambiaría del programa?

-Lo conduciría de otra manera. Quizás no sería tan televisivo, porque lo que quiere la televisión son esos picos de tensión y esa agresividad. Entiendo que algunos chicos y chicas seguramente se rebelarían contra cualquier tipo de dinámica, pero ese no sería mi objetivo. Utilizaría más el amor, el acompañamiento más afectivo, más comprensivo, siendo firme, pero desde un lado más amoroso.

-En 2022 se estrenó la película '42 segundos', en la que el murciano Jaime Lorente se puso en su piel. ¿Le pareció fiel a la realidad? ¿Le gustó?

-Cuando me propusieron el primer guión, había cosas que no se correspondían con la realidad, pero entiendí que al ser una película se tenían que que contar así. A mí la sensación que me quedó después de verla fue muy buena. En primer lugar, porque se grabó una película sobre los Juegos Olímpicos que se celebraron en España en el 92, algo que muchos jóvenes no saben. También, hablé con Jaime Lorente para que hiciera un personaje que tuviera ese toque de humanidad, que se entendiera que no era la frivolidad de 'yo consumo y soy un fiestero total', sino que tenía una serie de situaciones no resueltas que me llevaban a esos comportamientos. También se plasmó muy bien mi talento dentro del agua y dentro del equipo. Jaime, como actor, no quiso que le doblara nadie y aprendió a jugar a Waterpolo, eso para mi tiene mucho mérito.

-En tus conferencias habla del bullying y en algunas ocasiones ha confesado que tú también lo sufriste en el colegio, ¿cómo lo enfrentó?

-Yo lo sufrí en el colegio y lo ejercí en el instituto. Fíjate, pasé de acosado a acosador. Hasta que aprendí que no era la mejor manera de comportarme por las carencias que yo tenía. En el colegio lo pasé con mucho miedo, y tuve la suerte de cambiarme de centro. Cuando pasé al instituto, me junté con los malotes, pensando que era la mejor forma de estar y eso me llevó a tener comportamientos, que con el tiempo, yo he querido pedir disculpas, pero quizás no han llegado a todas estas personas. Yo creo que el bullying hay que atajarlo desde todo tipo de perspectivas, desde el punto de vista de las víctimas, de los acosadores, de los cómplices que miran y no hacen nada, del profesorado... También entender que una persona que ejerce ese tipo de comportamiento tiene detrás una carga, una mochila. Con eso no lo justifico, intento ver el origen, por eso creo que atajarlo antes es la mejor prevención.

-Un caso actual es el de Sara, la niña de Sevilla que se quitó la vida por el bullying que sufría, ¿cuál cree que fue el principal fallo del sistema? Y en estos casos, ¿cuál es la vía más adecuada para ayudar a esa niña?

-Según dicen en las noticias, no se activó el protocolo y el centro educativo lo tapó. Las niñas, desde mi punto de vista, son responsables de provocarle daño a Sandra, pero la responsabilidad penal yo se la daría a los que no activan los protocolos. Sin embargo, a estas niñas las ayudaría, con algún trabajo a la comunidad o con alguien que les ayude a empatizar y enseñarlas a reconducir lo que les esté pasando.

-Siempre ha hablado sobre las adicciones y, en la actutalidad, de la adicción a las tecnologías y a las redes sociales.

-Como adicto recuperado que soy, entiendo que lo que me llevó a mi a la adicción, fueron cuestiones personales mias, que me llevaron a desarrollar tolerancia, hasta desarrollar dependencia. A los chavales les doy herramientas para superar la adversidad, para no meterse detrás de una sustancia por no superar un divorcio de tus padres o por una mala adaptación en la escuela. Ahora muchos no se drogan, pero consumen pantallas, consumen el contenido y este activa los mismos circuitos que cuando te tomas una droga, los circuitos de recompensa del cerebro. Pues lo que trabajo con ellos es la autorresponsabilidad individual, 'si me conozco y sé que soy una persona impulsiva, con la autoestima baja, con necesidades afectivas no cubiertas', puede ser que lo busques a través de los likes o de la publicación de fotos, para llegar a la conclusión de que a lo mejor es esa persona la que tiene un problema, no las redes sociales. Para mí no son culpables, los responsables somos los individuos, eres tú quien tienes que saber cómo protegerte.

-¿Qué opina de esta oleada de violencia por parte de los más jóvenes contra minorías y su alianza con la ultraderecha, como ocurrió aquí en Torre Pacheco? Si te hubieses encontrado con una de estas personas en tu programa, ¿cómo lo hubieras abordado?

-Lo que yo veo es que creo que se ha generado un clima de crispación, de polarización, de o estás conmigo o contra mí, o piensas como yo pienso o te cancelo, eso genera muchísima frustración y muchísima violencia. Es un caldo de cultivo, lamentablemente, para este tipo de acontecimientos como el que me has contado. Diría que reeducar a esta gente, primero se debe enseñar que la ideología es una cosa y el ser humano es otra, que tus creencias o que tu ideología, no eres tú, tú eres un ser humano y como ser humano tienes unos valores que debes cuidar siempre, entre ellos el respetar al diferente, si el diferente viene a hacer daño, pues ya será la legislación la que le penalice o le expulse, pero la otra persona que viene a ser como tú y que es como tú, ¿por qué tienes que portarte de esa manera?, tan violentamente. Esta crispación afecta sobre todo a personas muy inseguras, personas que necesitan ser aceptados o formar parte de un grupo.

-Estos mensajes se perciben a través de redes sociales, ¿estos contenidos deberían tener un límite de edad?

-El inicio en el consumo de ciertos contenidos debería estar vetado a ciertas edades. Por mucho que acompañes o eduques, hay una serie de contenidos que tendrían que estar vetados, porque por la edad no es capaz de tener juicio crítico, saber separar una cosa de otra. Ahora hay una parte de la población que no tiene ese juicio crítico y como un rebaño sigue una serie de consignas que al final llevan a ese tipo de acontecimientos. Es necesario que cada persona sepa distinguir si esto que estoy viendo es verdad, es mentira, es bueno, es malo, me ayuda, no me ayuda, me hace ser mejor persona o peor persona, y ese juicio crítico yo creo que en algunos casos se ha perdido.