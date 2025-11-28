La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro García Aguado en la redacción de LA VERDAD. Nacho García

Pedro García Aguado: «El consumo de algunos contenidos debería estar vetado a ciertas edades»

El atleta olímpico, presentador de televisión y 'coach' señala que en sus conferencias «a los chavales les doy herramientas para superara la adversidad

Lía Guillén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:33

Conocido por tres generaciones diferentes, Pedro García Aguado (1968, Madrid) es un nombre que les suena a aquellos que vivieron las olimpiadas de Barcelona 92 ... y que vieron como él y su equipo se llevaban el oro olímpico en 1996. También es un nombre que resuena en las familias que veían Hermano Mayor en sus televisones, alrededor de 2009. En la actualidad, es conocido por todos esos niños y adolescentes que asisten a sus conferencias, en las que habla de bullyng, adicciones y convivencia. Tal y como intentó en el programa, Hermano Mayor, pretende ayudar a los demás, a través de las dificultades personales que ha sufrido y su experiencia con las adicciones.

