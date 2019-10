Los peces muertos cortan la respiración Las brigadas seguían ayer recogiendo peces muertos en la playa de La Mota. / VICENTE VICÉNS/ AGM El sector turístico de la comarca teme la repercusiónde lo acontecido en la laguna ALEXIA SALAS Martes, 15 octubre 2019, 04:04

s El hedor del pescado muerto ha llegado en forma de preocupación al sector turístico de la comarca del Mar Menor. A nadie se le escapa que la fauna marina fenecida ha funcionado como la más potente anticampaña, con poder viral en las redes sociales y una dolorosa repercusión en los medios de comunicación nacionales. «La gente lo ha visto en el mundo entero, y cuando piensen en sus vacaciones no sé qué imagen les vendrá del Mar Menor» señala la presidenta de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, Hostetur, Soledad Díaz.

Hoteleros, comerciantes y empresarios náuticos están «preocupados por la falta de soluciones al Mar Menor», aunque la temporada baja puede amortiguar el impacto

«Vemos la temporada de 2020 en el aire», señaló la portavoz de los hoteleros, quien aseguró que «el sector está entristecido, preocupado, con la moral baja y expectante». Le inquieta que «el Mar Menor estaba enfermo y en la UVI desde hace tiempo y no se han tomado las medidas adecuadas». A pesar de que la fragilidad del ecosistema tuvo en vilo al empresariado turístico durante el verano, creían haber salvado la campaña con un nivel aceptable de ocupación cuando ha sobrevenido la quiebra del operador Thomas Cook y la incertidumbre del 'Brexit' en un solo trago, agriado aún más con la crisis de los peces muertos del Mar Menor.

«Es un tema delicado, por su singularidad y su valor ambiental, y no tenemos duda de que nos va a hacer un daño terrible» afirma Díaz, quien prepara una reunión de los hoteleros para el 29 de octubre con un tema que previsiblemente dominará el debate. «En el 'chat' de Hostetur nadie ha comentado nada, solo han puesto vídeos y fotos. Con esto se acaban las palabras», comenta la presidenta de los hoteleros.

El sector náutico casi se salva por la campana. «Están cerrando ya casi todas las bases náuticas, pero las previsiones son muy pesimistas», destaca el presidente de la Estación Náutica Mar Menor, Luis Cabello. Cree que «aún quedan varios meses por medio, así que tenemos esperanza de que en Semana Santa haya una recuperación para «vender un Mar Menor con garantías que invite al baño y a la navegación».

Cabello sabe que «somos optimistas o cerramos», pero no oculta su «preocupación por la falta de respuestas con soluciones».

El portavoz de la entidad que reúne al sector hotelero y náutico de la comarca costera cree que «las reservas que quedan se mantendrán porque al cliente extranjero no parece que le haya llegado la noticia del estado del Mar Menor». «Nos preguntan, eso sí, pero les respondemos la verdad, que el baño es seguro según los análisis de Sanidad, pero que aún no tiene las aguas claras que desearíamos», afirma Cabello. En los próximos días tienen previsto reunirse los integrantes de la federación de asociaciones de empresarios y comerciantes del Mar Menor, ya que la aparición de la 'ola negra' en la orilla de Lo Pagán no libra al resto de la costa del problema o incluso de una repetición del episodio de los peces muertos. Los empresarios de San Pedro del Pinatar se han visto sin embargo en la diana de la crisis ambiental. «Nos impacta a todos. A muchos comerciantes les dan ganas de cerrar», explica el portavoz de la Asociación de Empresarios pinatarense, José Luis Olivan.

Cansados de catástrofes

«El mazazo es muy gordo. Hay desilusión, tristeza y un cansancio ya de catástrofes. La gente piensa qué más nos falta después de las inundaciones y el problema del Mar Menor», comenta el empresario, quien reconoce con resignación que «todo el mundo sabe ya dónde está Lo Pagán porque hemos salido en todos los medios nacionales».

Lejos de bajar la guardia, Olivan anima a «ponerse las pilas y movilizarse». «Hay que tomar medidas ya. Que los políticos se dejen de ideologías y se pongan a buscar soluciones con carácter urgente», reclama.

El representante de los comerciantes sabe que «esto que ha ocurrido va a afectar a la economía de Lo Pagán porque el daño es brutal, y sobre todo, porque no sabemos cómo va a evolucionar esto».