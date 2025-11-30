Patxi López reivindica que la Región de Murcia necesita «a un socialista peleón» como Lucas para salir de «la apatía» del PP El secretario general del PSRM culpa a López Miras de «haber puesto en riesgo a pacientes y profesionales» del Hospital Santa Lucía por no haber actuado ante el material de la fachada

David Gómez Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:42 | Actualizado 18:00h.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera que la Región de Murcia «necesita un presidente socialista como Francisco Lucas» para salir «de la apatía, de la melancolía, del declive e incluso del aburrimiento a la que le han llevado más de 30 años del gobierno del Partido Popular».

López estuvo este domingo en Murcia para participar en la Fiesta de la Rosa del PSOE de la Región, en un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Merced en el que estuvo acompañado por el secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; y el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

El dirigente vasco ensalzó al líder socialista en la Región, recordando que en sus tiempos como diputado en la Cámara Baja era «peleón». «Le he visto ir a un ministerio y a otro ministerio y a otro, le he visto bajar banco azul (donde se sienta el Gobierno) y coger a una ministra y a otra para negociar cosas para Murcia», insistió.

Frente a Lucas, considera Patxi López que el PP «no tiene proyecto» para la Región. «¿Cómo puede ser que se devuelvan recursos para construir vivienda con el problema que hay?», se preguntó el portavoz, quien acusó a los populares de haberle puesto «una alfombra roja» a la extrema derecha con sus pactos con Vox en las comunidades autónomas.

Patxi López, que fue lehendakari vasco entre 2009 y 2012, señaló que el único enemigo que ha tenido en política ha sido la banda terrorista ETA. «Y os digo una cosa, a ETA le ganamos. Y a estos odiadores profesionales (en referencia a PP y Vox) les vamos a ganar también». Asimismo, reivindicó su trabajo en el Congreso en esta legislatura, ya que asegura que, pese a que se habla mucho de la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, «hay 46 leyes nuevas y decretos que están hoy en el Boletín Oficial del Estado».

Por su parte, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, señaló que el incendio sufrido esta semana en el hospital Santa Lucía de Cartagena, «es una de las peores consecuencias de la inacción del Gobierno de López Miras en la Región de Murcia».

«Diez años después del último incendio y el Gobierno regional del PP no ha tomado ni una sola medida para evitar que ocurriera de nuevo. ¿Cómo se puede mantener en la fachada de un hospital un material que favorece la propagación de las llamas? Vio los riesgos en el edificio de Nou Campanar de Valencia, con 10 fallecidos, también la Asamblea Regional le pidió que actuara, pero no hizo nada», subrayó el delegado del Gobierno, quien considera que «la falta gestión de López Miras ha puesto en riesgo la vida de pacientes y profesionales».

«La Región está estancada. Tenemos un presidente, en esta Región, que no gestiona, que vive del llanto, de la confrontación y de los titulares. Y esa falta de gestión la sufrimos cada día cuando no conseguimos una cita médica; cuando nuestros centros educativos sufren temperaturas extremas; cuando no llegan las ayudas a la dependencia; cuando no tenemos transporte público digno; o cuando nuestros hijos no pueden acceder a una vivienda», explicó Lucas.

En ese sentido, recordó que esta pasada semana ofreció al PP un decálogo de medidas de vivienda, entre la que destaca la propuesta para dar ayudas directas de 36.000 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para que puedan pagar la entrada de una vivienda. «Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros desde el Gobierno regional a partir de 2027. Que nadie lo dude», afirmó el secretario general.

El acto, que sirvió también para conmemorar el 25 aniversario de la Agrupación Socialista Murcia Este (a la que pertenecen, entre otros, Rafael González Tovar y María González Veracruz), contó con la presencia de decenas de afiliados y simpatizantes socialistas.