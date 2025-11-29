Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, lamentó este sábado la estrategia de defensa adoptada por el exministro ... José Luis Ábalos, quien aseguró que el presidente Pedro Sánchez le informó de la investigación abierta por la Fiscalía a Koldo García, cuando era secreta.

Durante una visita a los municipios de la comarca del Altiplano, Yecla y Jumilla, Patxi López señaló que las palabras del que fuera secretario de Organización del PSOE «no son creíbles». «Nosotros hemos puesto toda nuestra información, de absolutamente todo, a disposición de la justicia. Actuamos desde el minuto uno, desde que tuvimos información de que podía haber habido un desvío de la ética que debe tener un socialista dentro de nuestro partido. Y cuando tuvimos incidios de posibles delitos de corrupción, lo que hicimos fue expulsar a las personas que los habrían cometido», recordó el dirigente vasco, quien admitió que la imagen de Ábalos entrando en la cárcel de Soto del Real «es dura, no lo voy a negar».

El portavoz parlamentario señaló también que lamenta el «declive» que, a su juicio, vive la Región de Murcia tras más de treinta años de gobiernos del Partido Popular. Señala que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a las comunidades autónomas más dinero que cualquier otro ejecutivo y se pregunta qué han hecho con estos fondos los dirigentes del PP «porque han seguido recortando el sistema público de salud, el sistema de educación y la atención a la dependencia y las políticas sociales».

Patxi López, quien hoy estará en la capital murciana, estuvo acompañado por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, quien advirtió de que en la Región «están creciendo los discursos de odio» y denunció que el Ejecutivo de Fernando López Miras «no gestiona, vive del llanto y de la confrontación permanente con el Gobierno de España».