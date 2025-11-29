La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Lucas y Patxi López, este sábado, en Yecla. PSOE

Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP

El portavoz del PSOE en el Congreso sostiene en una visita al Altiplano que las palabras de Ábalos «no son creíbles»

David Gómez

David Gómez

Yecla

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:31

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, lamentó este sábado la estrategia de defensa adoptada por el exministro ... José Luis Ábalos, quien aseguró que el presidente Pedro Sánchez le informó de la investigación abierta por la Fiscalía a Koldo García, cuando era secreta.

