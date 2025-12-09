Las patronales agrarias alertan de la falta de medios contra las plagas
Proexport y Fecoam advierten de la «gravedad de la falta de fitosanitarios en los cultivos hortícolas al aire libre»
Martes, 9 de diciembre 2025, 07:54
La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) reunieron ... la semana pasada a distintas mercantiles agrarias en una jornada técnica en Torre Pacheco, donde analizaron «la gravedad de la falta de fitosanitarios en los cultivos hortícolas al aire libre». La queja viene de largo ante una Comisión Europea y un Gobierno estatal que ha reducido progresivamente las materias activas con las que combatir enfermedades y plagas.
En la reunión, celebrada en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, participaron los responsables de producción de empresas y cooperativas del Campo de Cartagena, así como el servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma. Las organizaciones empresariales remarcaron que «las herramientas disponibles no son suficientes para mantener un adecuado control de las plagas de los cultivos.
