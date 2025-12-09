La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión con empresas y cooperativas en Torre Pacheco. Proexport

Las patronales agrarias alertan de la falta de medios contra las plagas

Proexport y Fecoam advierten de la «gravedad de la falta de fitosanitarios en los cultivos hortícolas al aire libre»

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:54

Comenta

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) reunieron ... la semana pasada a distintas mercantiles agrarias en una jornada técnica en Torre Pacheco, donde analizaron «la gravedad de la falta de fitosanitarios en los cultivos hortícolas al aire libre». La queja viene de largo ante una Comisión Europea y un Gobierno estatal que ha reducido progresivamente las materias activas con las que combatir enfermedades y plagas.

